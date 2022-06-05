مطلوب موظف/ـة إداري للعمل في فندق بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن شركة أبناء لبيب الحلو تعلن فيه عن توفر شاغر وظيفي ( إداري/ة لدى فندق الحلو) على أن تتوفر في المتقدم/ة للوظيفة الشروط التالية:

الشروط المطلوبة:

- أن يكون المتقدم/ة حاصلا على درجة البكالوريوس من كلية التجارة تخصص (إدارة الأعمال)

- أن يجيد استخدام برامج الحاسوب ( MS OFFICE )

- القدرة على تحمل ضغط العمل والقدرة على التخطيط والتنظيم

- الدقة في العمل وإنجازه بكفاءة عالية

- تحمل المسؤولية وحسن التصرف

- القدرة على الاتصال الفعال والعمل بروح الفريق

- حسن المظهر العام

- أن لا يتجاوز عمر المتقدم/ة 30 عامًا

- خبرة في مجاله لا تقل عن ثلاث سنوات

- أن يكون من سكان مدينة غزة

- أن يكون المتقدم محمود السيرة وحسن السمعة.

آلية التقديم:

- لمن يجد نفسه الكفاءة لهذه الوظيفة , عليه إرسال السيرة الذاتية على الإيميل :

‏[email protected]

- ملاحظة: آخر موعد للتقديم طلب الوظيفة 9/6/2022

- لمزيد من الاستفسارات التواصل على الرقم 0597444433