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مطلوب موظف/ـة إداري للعمل في فندق بمدينة غزة

05 يونيو 2022 . الساعة 10:31 بتوقيت القدس
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 إعلان توظيف صادر عن  شركة أبناء لبيب الحلو تعلن فيه  عن توفر شاغر وظيفي ( إداري/ة  لدى فندق  الحلو) على أن تتوفر في المتقدم/ة للوظيفة الشروط التالية: 

الشروط المطلوبة:

 - أن يكون المتقدم/ة حاصلا على درجة البكالوريوس من كلية التجارة  تخصص (إدارة الأعمال)  

- أن يجيد استخدام برامج الحاسوب ( MS OFFICE ) 

-  القدرة على تحمل ضغط العمل والقدرة على التخطيط والتنظيم 

- الدقة في العمل وإنجازه بكفاءة عالية 

- تحمل المسؤولية وحسن التصرف  

- القدرة على الاتصال الفعال والعمل بروح الفريق  

- حسن  المظهر العام

- أن لا يتجاوز عمر المتقدم/ة 30 عامًا

 - خبرة في مجاله لا تقل عن ثلاث سنوات

-  أن يكون من سكان مدينة غزة 

- أن يكون المتقدم محمود السيرة وحسن السمعة.

آلية التقديم:

- لمن يجد نفسه الكفاءة لهذه الوظيفة , عليه إرسال السيرة الذاتية على الإيميل :

[email protected]

- ملاحظة: آخر موعد للتقديم طلب الوظيفة  9/6/2022 

- لمزيد من الاستفسارات التواصل على الرقم 0597444433

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