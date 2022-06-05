مطلوب موظف/ـة إداري للعمل في فندق بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن شركة أبناء لبيب الحلو تعلن فيه عن توفر شاغر وظيفي ( إداري/ة لدى فندق الحلو) على أن تتوفر في المتقدم/ة للوظيفة الشروط التالية:
الشروط المطلوبة:
- أن يكون المتقدم/ة حاصلا على درجة البكالوريوس من كلية التجارة تخصص (إدارة الأعمال)
- أن يجيد استخدام برامج الحاسوب ( MS OFFICE )
- القدرة على تحمل ضغط العمل والقدرة على التخطيط والتنظيم
- الدقة في العمل وإنجازه بكفاءة عالية
- تحمل المسؤولية وحسن التصرف
- القدرة على الاتصال الفعال والعمل بروح الفريق
- حسن المظهر العام
- أن لا يتجاوز عمر المتقدم/ة 30 عامًا
- خبرة في مجاله لا تقل عن ثلاث سنوات
- أن يكون من سكان مدينة غزة
- أن يكون المتقدم محمود السيرة وحسن السمعة.
آلية التقديم:
- لمن يجد نفسه الكفاءة لهذه الوظيفة , عليه إرسال السيرة الذاتية على الإيميل :
- ملاحظة: آخر موعد للتقديم طلب الوظيفة 9/6/2022
- لمزيد من الاستفسارات التواصل على الرقم 0597444433