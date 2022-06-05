الاحتلال يقتحم جنين وسط اندلاع مواجهات

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مدينة جنين ومخيمها، وعدة بلدات وقرى بالمحافظة وسط اندلاع مواجهات.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال سيّرت آلياتها العسكرية في شوارع مدينة ومخيم جنين، وشنت حملة تمشيط واسعة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، كما اندلعت مواجهات بالقرب من حاجز الجلمة .

واقتحمت قوات الاحتلال قرى الطيبة وعانين وزبوبا، وكثفت من تواجدها العسكري في محيط بلدتي السيلة الحربية واليامون غرب المدينة.

ومن الجدير ذكره أن قوات الاحتلال تقوم بحملات دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها تخريب ممتلكات وسرقة أموال، واعتقال العشرات ما يرفع عدد الأسرى لا سيما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال.