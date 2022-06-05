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"البرغوثي": الانتفاضة الشاملة السبيل الوحيد لحماية المقدسات والثوابت

05 يونيو 2022 . الساعة 08:20 بتوقيت القدس
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القيادي في حركة حماس جاسر البرغوثي

أكد رئيس دائرة العلاقات الوطنية في الضفة الغربية بحماس، جاسر البرغوثي، أن الانتفاضة الشاملة والاشتباك مع قوات الاحتلال في كل مكان في الضفة الغربية والقدس السبيل الوحيد لحماية المقدسات والثوابت، وفي القلب منها المسجد الأقصى المبارك.

وشدد البرغوثي في تصريح له صباح اليوم الأحد، على أن مدن الضفة التي طالما انتفضت دفاعا عن الأقصى هي الأكثر قدرة اليوم على صياغة برنامج نضالي ثوري يحميه، عبر تكثيف وتيرة الاشتباك مع الاحتلال، وتشتيت قواه، وتكبيده خسائر كبيرة كلما اقترب من المسجد الأقصى المبارك.

وأضاف: لا خير فينا إذا بات المستوطنون آمنين والمسجد الأقصى يعاني ويلات التدنيس والعدوان، ذلك أن هذا العدو المجرم يجب أن يدرك أن لكل فعل رد فعل، وأن لكل اقتحام للأقصى أثمانا باهظة لابد أن يدفعها جنوده ومستوطنوه.

المصدر / فلسطين أون لاين
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