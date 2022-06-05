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أوكرانيا تتهم القوات الروسية بنهب وإتلاف محطة تشيرنوبل النووية

05 يونيو 2022 . الساعة 04:08 بتوقيت القدس
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اتهمت أوكرانيا الجيش الروسي بنهب أو إتلاف أكثر من 1000 جهاز كمبيوتر في محطة تشيرنوبل للطاقة النووية، وسرقة شاحنات وأجهزة قياس جرعات الإشعاع.

وقال فيتالي ميدفيد، مدير المعلومات في تشير نوبل، إن المعدات النووية لم تتضرر و "فيما يتعلق بالسلامة الإشعاعية، كل شيء على ما يرام".

وتقدر الخسائر الناجمة عن الاحتلال الروسي للمحطة - الذي انتهى الآن - بأكثر من 1.6 مليار هريفنيا (54 مليون دولار).

وأدى انفجار مفاعل في تشيرنوبل إلى انتشار الإشعاع في جميع أنحاء أوروبا، في عام 1986.

ويقع المفاعل الذي تم إيقاف تشغيله، شمال كييف، بالقرب من حدود بيلاروسيا وسرعان ما احتلته القوات الروسية بعد غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير/ شباط.

وسيطرت القوات الروسية على محطة تشيرنوبل لمدة خمسة أسابيع، قبل أن تنسحب في 31 مارس/ آذار.

وأنهى فريق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة للتو زيارة إلى تشير نوبل والمنطقة المحظورة المحيطة به، التي تبلغ مساحتها 2700 كيلومتر مربع.

ولدى أوكرانيا الآن ثماني مفاعلات متصلة بالشبكة - اثنان في محطة توليد الطاقة بمدينة "زابوروجييه"، التي تخضع للاحتلال الروسي، وثلاثة في مدينة ريفنا، واثنان في محطة كهرباء جنوب أوكرانيا وواحد في مدينة كميلنيتسكايي. تم إغلاق مفاعلاتها السبعة الأخرى للصيانة الدورية أو الاحتفاظ بها في الاحتياط.

المصدر / وكالات
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#روسيا #أوكرانيا

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