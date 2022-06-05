الكشف عن هجمات إلكترونية استهدفت شركات عسكرية ومالية إسرائيلية

كشفت شركة "مايكروسوفت"، أنها أحبطت هجمات إلكترونية مصدرها لبنان كانت تخطط لاستهداف شركات إسرائيلية، بما ذلك شركات في المجال العسكري والخدمات المالية.

وأعلنت الشركة، تعليق أكثر من 20 حساب على "OneDrive" نتيجة "استخدام خدمة استضافة الملفات، بهدف تنفيذ هجمات إلكترونية تستهدف شركات إسرائيلية".

وبحسب بيان رسمي لـ"مايكروسوفت"، فإن المنظمة التي تقف وراء تلك المخططات تدعى "POLONIUM"، حيث تتخذ من لبنان مقرا لها ويعتقد بوجود صلات وتعاون مع وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية.

وأشارت إلى أن "POLONIUM" استهدفت أكثر من 20 منظمة إسرائيلية ومنظمة حكومية دولية واحدة تعمل في لبنان على مدار الأشهر الثلاثة الماضية.

وأكدت "مايكروسوفت" أن "التعاون بين هذه المنظمة والسلطات الإيرانية يتماشى مع المعلومات التي تم الكشف عنها منذ أواخر عام 2020 بأن الحكومة الإيرانية تستخدم طرفا ثالثا لتنفيذ هجمات إلكترونية نيابة عنها حتى يتسنى لها الإنكار".

وذكرت الشركة أنه ومنذ فبراير 2022، لوحظ أن POLONIUM تستهدف بشكل أساسي الشركات والمواقع الإسرائيلية، مع التركيز على التصنيع المهم وتكنولوجيا المعلومات والصناعة العسكرية الإسرائيلية، وفي حالة واحدة على الأقل، تم استهداف شركة طيران وشركة محاماة

المصدر / وكالات