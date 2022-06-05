تعرف على مزايا تحديث MIUI 13 المستقر و هواتف شاومي المؤهلة لتلقي التحديث

تم الكشف أخيرًا عن واجهة MIUI 13 رسميًا في نهاية عام 2021، حيث هناك العديد من الهواتف المؤهلة التي ستتلقى التحديث خلال الأشهر المقبلة.

أعلنت شاومي عن الدفعة الأولى من الهواتف التي ستتلقى الإصدار الصيني والعالمي المستقر، على أن يتم الإعلان عن باقي الدفعات لاحقًا.

بالرغم من أن موعد طرح الإصدار الصيني سيبدأ في نهاية يناير 2022، إلا أن الشركة بدأت بالفعل في طرح تحديث MIUI 13 وقت كتابة هذا المقال للأجهزة اللوحية Mi Pad 5 و Mi Pad 5 Pro و Mi Pad 5 Pro 5G ولهاتف Mi 11 في الصين.





ركزت شركة شاومي في واجهة MIUI 13 على تحسين أداء النظام وسلاسته، حيث لا تحتوي على الكثير من الميزات. يمكنك معرفة ميزات واجهة MIUI 13

هواتف شاومي المؤهلة لتحديث MIUI 13 المستقر

الدفعة الأولى بالنسبة للإصدار العالمي المستقر: (في الربع الأول من 2022)

Mi 11

Mi 11 Ultra

Mi 11i

Mi 11X Pro

Mi 11X

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11T

Mi 11 Lite

Mi 11 Lite 5G

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi 11 Lite NE

Xiaomi Pad 5

Redmi 10

Redmi 10 Prime

Redmi Note 8 (2021)

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10 Pro Max

Redmi Note 10

Redmi Note 10 JE

الدفعة الأولى بالنسبة للإصدار الصيني المستقر: (نهاية يناير 2022)

Mi 11 Ultra

Mi 11 Pro

Mi 11

Xiaomi Pad 5 Pro

Xiaomi Pad 5 Pro 5G

Xiaomi Pad 5

المصدر / وكالات