تعرف على مزايا تحديث MIUI 13 المستقر و هواتف شاومي المؤهلة لتلقي التحديث

تم الكشف أخيرًا عن واجهة MIUI 13 رسميًا في نهاية عام 2021، حيث هناك العديد من الهواتف المؤهلة التي ستتلقى التحديث خلال الأشهر المقبلة.
أعلنت شاومي عن الدفعة الأولى من الهواتف التي ستتلقى الإصدار الصيني والعالمي المستقر، على أن يتم الإعلان عن باقي الدفعات لاحقًا.
بالرغم من أن موعد طرح الإصدار الصيني سيبدأ في نهاية يناير 2022، إلا أن الشركة بدأت بالفعل في طرح تحديث MIUI 13 وقت كتابة هذا المقال للأجهزة اللوحية Mi Pad 5 و Mi Pad 5 Pro و Mi Pad 5 Pro 5G ولهاتف Mi 11 في الصين.
ركزت شركة شاومي في واجهة MIUI 13 على تحسين أداء النظام وسلاسته، حيث لا تحتوي على الكثير من الميزات. يمكنك معرفة ميزات واجهة MIUI 13
هواتف شاومي المؤهلة لتحديث MIUI 13 المستقر
الدفعة الأولى بالنسبة للإصدار العالمي المستقر: (في الربع الأول من 2022)
- Mi 11
- Mi 11 Ultra
- Mi 11i
- Mi 11X Pro
- Mi 11X
- Xiaomi 11T Pro
- Xiaomi 11T
- Mi 11 Lite
- Mi 11 Lite 5G
- Xiaomi 11 Lite 5G NE
- Xiaomi 11 Lite NE
- Xiaomi Pad 5
- Redmi 10
- Redmi 10 Prime
- Redmi Note 8 (2021)
- Redmi Note 10 Pro
- Redmi Note 10 Pro Max
- Redmi Note 10
- Redmi Note 10 JE
الدفعة الأولى بالنسبة للإصدار الصيني المستقر: (نهاية يناير 2022)
- Mi 11 Ultra
- Mi 11 Pro
- Mi 11
- Xiaomi Pad 5 Pro
- Xiaomi Pad 5 Pro 5G
- Xiaomi Pad 5
المصدر / وكالات