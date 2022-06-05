ماني يقود السنغال للفوز على بنين والجزائر تتخطى أوغند بنجاح

فاز منتخب السنغال على ضيفه البنيني بثلاثية لهدف مساء السبت في الجولة الأولى من منافسات المجموعة 12 بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقرر إقامتها في كوت ديفوار العام المقبل.

وتقمص ساديو ماني دور البطولة للمنتخب السنغالي بعدما سجل 3 أهداف "هاتريك" في الدقائق 12، و60 من ركلتي جزاء، و22، فيما سجل هدف منتخب بنين الوحيد جونيور أولايتان بالدقيقة 88.

وشهدت المباراة طرد سيسي دالميدا لاعب منتخب بنين في الدقيقة 51.

وحصد المنتخب السنغالي أول 3 نقاط له في التصفيات، وظل منتخب بنين بلا رصيد.

بدوره، تغلّب المنتخب الجزائري على ضيفه منتخب أوغندا بهدفين نظيفين السبت في المجموعة السادسة، وقّع عليهما عيسى ماندي بالدقيقة 28، ويوسف بلايلي في الدقيقة 80.

وأهدر منتخب أوغندا ركلة جزاء بواسطة لاعبه فاروق ميا بالدقيقة 33 بعد تصدٍّ رائع من حارس المرمى الجزائري مصطفى زغبة.

وضمن المجموعة ذاتها حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثلهنتيجة مباراة النيجر وتنزانيا.

وبذلك تصدّرت الجزائر المجموعة برصيد 3 نقاط أمام النيجر وتنزانيا (نقطة)، في حين تتذيل أوغندا الترتيب دون نقاط.

وتغلب المنتخب الموريتاني على نظيره السوداني بثلاثية دون مقابل على ملعب "شيخا بيديا" بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، ضمن مواجهات المجموعة التاسعة.

وسجل ثلاثية موريتانيا أبو باكار كامارا "هدفان" في الدقيقتين 27 من ركلة جزاء، و30 على التوالي، وعبد الله محمود بالدقيقة 77.

المصدر / وكالات