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إنجلترا تبدأ دوري أمم أوروبا بخسارة مفاجئة أمام المجر

05 يونيو 2022 . الساعة 00:37 بتوقيت القدس
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تلقت إنجلترا خسارة مفاجئة أمام مضيفتها المجر بهدف دون مقابل، السبت، في افتتاح منافسات المجموعة الثالثة من المستوى الأول لدوري أمم أوروبا.

قدم المنتخب المجري مباراة كبيرة كان فيها الأكثر تهديدا للمرمى رغم الاستحواذ الأكبر نسبيا للإنجليز الذين فشلوا في استثمار سيطرتهم للوصول إلى شباك أصحاب الأرض.

وجاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 66 عن طريق دومينيك سزوبوسزلاي، من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد عرقلة قام بها المدافع ريس جيمس على زولت ناغي داخل المنطقة.

وبهذا تصدرت المجر ترتيب المجموعة بـ 3 نقاط في انتظار القمة المرتقبة بين إيطاليا وألمانيا، والتي ستقام مساء اليوم على أرض بطلة أوروبا تحديدا في مدينة بولونيا.

المصدر / وكالات
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#المجر #كرة القدم #إنجلترا #أمم أوروبا

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