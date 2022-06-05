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التعادل الإيجابي يُسيطر على مواجهة إيطاليا وألمانيا في أمم أوروبا

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التعادل الإيجابي يُسيطر على مواجهة إيطاليا وألمانيا في أمم أوروبا

05 يونيو 2022 . الساعة 00:34 بتوقيت القدس
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سيطر التعادل الإيجابي بهدفٍ لمثله على النتيجة النهائية لمواجهة إيطاليا مع ضيفتها ألمانيا، السبت، ضمن منافسات المجموعة الثالثة من المستوى الأول لدوري أمم أوروبا.

جاء شوط المباراة الأول متوسط المستوى مع أفضلية نسبية لمنتخب إيطاليا، الذي كاد أن يفتتح باب التسجيل في الدقيقة 35 لولا أن القائم الأيمن لمرمى ألمانيا رد كرة سددها المهاجم جانلوكا سكاماكا من خارج الجزاء.

وفي الشوط الثاني ارتفع النسق الهجومي لكلا الطرفين واستطاع الطليان التقدم عبر هدف سجله لاعب الوسط لورينزو بيليغريني عند الدقيقة 70 بعد تمريرة من البديل ويلفريد غنونتو.

رد منتخب "المانشافت" حضر سريعا بهدف أدرك به جوشوا كيميتش التعادل بعد ثلاث دقائق فقط مستغلا كرة ارتدت من دفاع إيطاليا ليودعها الشباك بلمسة واحدة.

وافتتحت المجر في وقت سابق منافسات المجموعة بفوز غالٍ حققته على حساب إنجلترا بهدفٍ وحيد سجله دومينيك سزوبوسزلاي من علامة الجزاء في الدقيقة 66.

وبهذا تصدرت المجر ترتيب المجموعة بـ 3 نقاط، تليها كل من إيطاليا وألمانيا في المركزين الثاني والثالث بنقطة لكل منهما، بينما تحتل إنجلترا المركز الأخير بصفر من النقاط.

المصدر / وكالات
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#ألمانيا #كرة القدم #إيطاليا #أمم أوروبا

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