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كتائب القسام تكشف تفاصيل جديدة في فيلم "قائد اللواء"

04 يونيو 2022 . الساعة 23:27 بتوقيت القدس
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نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام فيلم "قائد اللواء" الذي يروي السيرة الجهادية لقائد لواء غزة في كتائب القسام الشهيد/ باسم صبحي عيسى (أبو عماد).

وقال نائب قائد أركان كتائب القسام مروان عيسى إن الشهيد القائد باسم عيسى هو من شكل الفريق الأول من "وحدة الظل" التي احتفظت بالجندي الصهيوني الأسير جلعاد شاليط.

ونشرت لأول مرة كتائب القسام فيديو للشهيد القائد باسم عيسى برفقة الشهيد القائد عدنان الغول وهما يطلقان أول قذيفة هاون في تاريخ مقاومة الاحتلال الصهيوني، ثم البدء في تجربة إطلاق الصواريخ محلية الصنع.

كما كشفت عن تفاصيل تنشرها للمرة الأولى.

وظهر في الفيلم، عدد من قادة القسام وحركة حماس بينهم ريس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، وعضو مكتبها محمود الزهار والقائد في الكتائب أحمد الغندور في أول ظهور رسمي له.

لمشاهدة الفيلم على تطبيق تلجرام اضغط هنا

المصدر / فلسطين أون لاين
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