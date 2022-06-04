كتائب القسام تكشف تفاصيل جديدة في فيلم "قائد اللواء"

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام فيلم "قائد اللواء" الذي يروي السيرة الجهادية لقائد لواء غزة في كتائب القسام الشهيد/ باسم صبحي عيسى (أبو عماد).

وقال نائب قائد أركان كتائب القسام مروان عيسى إن الشهيد القائد باسم عيسى هو من شكل الفريق الأول من "وحدة الظل" التي احتفظت بالجندي الصهيوني الأسير جلعاد شاليط.

#شاهد| نائب قائد أركان كتائب القسام مروان عيسى: الشهيد القائد باسم عيسى هو من شكل الفريق الأول من "وحدة الظل" التي احتفظت بالجندي الصهيوني الأسير جلعاد شاليط. pic.twitter.com/rqWQJyE2Vg — فلسطين أون لاين (@pl24online) June 4, 2022

ونشرت لأول مرة كتائب القسام فيديو للشهيد القائد باسم عيسى برفقة الشهيد القائد عدنان الغول وهما يطلقان أول قذيفة هاون في تاريخ مقاومة الاحتلال الصهيوني، ثم البدء في تجربة إطلاق الصواريخ محلية الصنع.

كما كشفت عن تفاصيل تنشرها للمرة الأولى.

وظهر في الفيلم، عدد من قادة القسام وحركة حماس بينهم ريس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، وعضو مكتبها محمود الزهار والقائد في الكتائب أحمد الغندور في أول ظهور رسمي له.



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المصدر / فلسطين أون لاين