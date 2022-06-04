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بالصور تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة لجميع الفروع

04 يونيو 2022 . الساعة 17:34 بتوقيت القدس
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يستعد أكثر من 80 طالبًا وطالبة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة لتقديم امتحانات الثانوية العامة (توجيهي)، في موعدها المقرر الثلاثاء 14 يونيو 2022.

وذكر جمال يوسف نائب مدير عام الامتحانات بوزارة التربية والتعليم العالي أنّ إجمالي عدد الطلبة المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة بمحافظات فلسطين 87 ألف طالب وطالبة، موزّعين على 38.285 ألف طالب من قطاع غزة، منهم 26 ألفًا من الفرع الأدبي و10 آلاف أو 9 آلاف و900 طالب من الفرع العلمي والباقية من باقي الفروع.

بينما بلغ عدد قاعات الامتحان 232 قاعة، فيما يبلغ عدد المعلمين المراقبين 5700 مراقب، و2700 مُصحّح، بحسب ما ذكر يوسف في حوار لوكالة فلسطين اليوم.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، عن تأجيل موعد عقد امتحانات الثانوية العامة في جميع محافظات الوطن، للدورتين الأولى والثانية للعام 2022، حيث كان من المقرر عقد الاختبارات يوم الثلاثاء 7 حزيران/ يونيو2022، ليصبح موعدها الثلاثاء 14 يونيو 2022، بهدف تمكين طلبة المحافظات الشمالية من تعويض الفاقد التعليمي.

مراجعات الثانوية العامة 2022
 

وفي هذا السياق، تقدم صحيفة فلسطين للطلبة في جميع الفروع مراجعات توجيهي 2022 المتوفرة في ملاحق خاصة ترفق مع النسخة الورقية والالكترونية اليومية.

ولمطالعة التفاصيل الكاملة للملاحق والمراجعات الجديدة والسابقة  اضغط هنا.

وفيما يلي جدول الامتحانات كاملاً:

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المصدر / فلسطين اون لاين
إعلان توجيهي داخلي2 إعلان توجيهي داخلي2
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