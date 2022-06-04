قيادات فصائلية تدعو إلى بناء استراتيجية وطنية عربية لتحرير القدس

غزة/ جمال غيث:

الزهار: معركة "سيف القدس" قربتنا من زوال الاحتلال

البطش يدعو إلى الاهتمام بالشارع العربي وحركة المقاطعة العالمية

أبو عودة: التنسيق الأمني والتطبيع العربي يعيقان تحرير فلسطين

دعت قيادات فصائلية إلى بناء استراتيجية وطنية عربية من أجل تحرير مدينة القدس ومقدساتها، وتصعيد الاشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي بمختلف السبل والوسائل إلى جانب العمل المشترك لمواجهة التطبيع العربي مع الكيان.

وشدد هؤلاء، خلال ورشة عمل نظمها مركز الدراسات السياسية والتنموية بمركز رشاد الشوا بمدينة غزة، اليوم، تحت عنوان: "نحو بناء استراتيجية وطنية لتحرير القدس" على ضرورة تعزيز التعاون المشترك مع "محور القدس".

وجددوا دعوتهم إلى ترتيب البيت الفلسطيني؛ لاتخاذ قرارات وطنية تخدم المقاومة وتمنح الأهمية للحالة التعبوية في القدس والضفة وغزة من أجل تنفيذ استراتيجية التحرير.

نظرية الأمن

وأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس د. محمود الزهار، أن معركة "سيف القدس" ونتائجها قربتنا من زوال الاحتلال عن أرضنا ومقدساتنا.

وشرح الزهار: "إذا هدمت نظرية الأمن القومي الإسرائيلي المبنية على أربعة أعمدة، أو إضعاف أحدها فنكون بذلك اقتربنا من زوال الاحتلال".

وبيّن أن "أعمدة الأمن الإسرائيلي" المبنية على: التفوق العددي وشن الحروب الخاطفة المتكررة بهدف إضعاف العرب، والحفاظ على ما يسمى "الدولة الآمنة" من خلال الاستنجاد بدولة قوية واستخدام أحدث وأقوى الأسلحة إلى جانب الدعم الدولي بعد الاستجداء والتوسل السياسي.

وأوضح أن المتضرر الأول من الاحتلال هو: "الشعب الفلسطيني ثم السوري واللبناني ثم الإيراني" وبعد ذلك كل من يقول: لا للاحتلال.

ولفت الزهار إلى وجود ثلاثة أطراف تقف ضد الاحتلال، وهي: حركة حماس ومعها فصائل المقاومة، وسوريا ولبنان وعلى رأسها المقاومة اللبنانية.

ونوه إلى أن الاحتلال يخشى استخدام الأسلحة النووية والمتطورة ضد قطاع غزة، وعلل ذلك: لعدم القدرة على التحكم بهذه الأسلحة كونها سريعة الانتشار من مكان لآخر ولتقارب المدن الفلسطينية بالمستوطنات والدول المجاورة.

واعتبر القيادي في حماس عمليات المقاومة في الضفة بمثابة تكرار لعمليات المقاومة في غزة الأمر الذي يساهم في تحقيق زوال الاحتلال.

جبهة وطنية

وشدد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي خالد البطش، على ضرورة دعم وتعزيز كل أشكال المقاومة وصولًا إلى تحرير الأرض الفلسطينية كاملة من دنس المحتل.

وقال البطش، خلال كلمته، إن الاستراتيجية المطلوب التركيز عليها هي خيار المقاومة كطريق لاستعادة الحق الفلسطيني ورفض كل ما من شأنه إعطاء الشرعية لاحتلال أرضنا.

وأكد على ضرورة تفعيل جميع الساحات لمواجهة الاحتلال سواء في الضفة وغزة وسوريا ولبنان والعراق، مضيفًا: إن "إشغال الاحتلال يضعفه، فأما البقاء دون ذلك يضعفنا".

ودعا إلى تشكيل جبهة وطنية للمقاومة من أجل إدامة الصراع مع الاحتلال، وإعداد آليات عمل وسيناريوهات لتعزيز القدرات وتقديم ما من شأنه تعزيز ثقة الشارع العربي بالمقاومة.

وتابع: الاحتلال عدو للأمتين العربية والإسلامية، وبالتالي يجب عدم ادخار جهدًا لمحاربتة، داعيا إلى منهج "لضربات الثقيلة للمقامة؛ لتكوي وعي المستوطنين وتدفعهم للرحيل".

وأكد على ضرورة الاهتمام بالاستراتيجية الميدانية كفلسفة اقتحام الحدود فـ"استعادة أجزاء من الأراضي المحتلة يضعف الاحتلال الذي لا يحتمل أن تخترق حدوده أو سيطرة المقاومة على أجزاء منها، لأن ذلك يزعزع ثقة المستوطنين ويدفعهم للرحيل"، مشددًا "فنحن بحاجة إلى تبني تلك الاستراتيجيات".

وحث البطش على ضرورة التركيز على حركة المقاطعة (BDS)، والتي أظهرت شكل الاحتلال القبيح عالميًا مع التركيز على مصطلحات التطهير العرقي والتمييز العنصري واعتماده في خطابنا الإعلامي فهي اللغة التي يفهمها العالم.

"سيف القدس"

من جهته، قال عضو الأمانة العامة لحركة المجاهدين د. نائل أبو عودة: إن معركة "سيف القدس" التي أدارتها فصائل المقاومة بكل قدرة واقتدار هي "نموذجًا مصغرًا لمعركة التحرير".

وأضاف أبو عودة، خلال كلمته، أن معركة "سيف القدس" أحدثت تحولًا كبيرًا في معركة الصراع مع المحتل واستطاعت المقاومة خلالها الانتقال من الدفاع إلى الهجوم.

وثمن دور المقدسيين والمرابطين في القدس والمسجد الأقصى لصمودهم الأسطوري في باحاته المقدسة وتصديهم لقوات الاحتلال ومستوطنيه، مشيدًا بأهالي الضفة والداخل المحتل، الذين أثبتوا تمسكهم وتشبثهم بالأرض وإدامة حالة الاشتباك مع المحتل.

وحدد ثلاث استراتيجيات لمعركة تحرير القدس وهي: السياسية والعسكرية والأمنية، وتعتمد الأولى على جمع وحشد الطاقات الوطنية ضمن برنامج مشترك للتحرير الشامل وترتيب البيت السياسي الفلسطيني لاتخاذ قرارات في صالح المقاومة، بالإضافة إلى إعطاء الأهمية للحالة التعبوية في القدس والضفة وغزة من أجل تنفيذ استراتيجية التحرير.

وشدد على ضرورة الاهتمام بالحالة التعبوية للأمة ورفض أشكال التطبيع مع المحتل، وتعزيز العلاقة مع دول محور المقاومة واستغلال دور فلسطيني الخارج والشتات بما يخدم مشروع التحرير.

وحث القيادي في حركة المجاهدين على ضرورة التعبئة الأمنية لشعبنا وتماسك الجبهة الداخلية إلى جانب حصر الفريق المساوم والذي يسير بركب قوى الاستكبار الظالم، وتجريم التنسيق الأمني والعاملين فيه.

ورأى أبو عودة أن معيقات التحرير تتمثل في عدم ترتيب البيت السياسي الفلسطيني على أسس وطنية سليمة، والتنسيق والتعاون الأمني مع الاحتلال إلى جانب التطبيع العربي مع الاحتلال بالإضافة إلى الحصار المفروض على دول محور المقاومة.

المصدر / فلسطين اون لاين