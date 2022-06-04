فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

دعوات لمسيرة وفاء للشهيدين كبها وحمارشة وسط جنين مساء اليوم

ناصر الدين: دعوات اقتحام الأقصى وتهويده يومي الأحد والإثنين محاولات يائسة

"مهجة القدس": المعتقل محمد العارضة يتعرَّض للتهديد بالقتل

صور الملكة إليزابيث تضيء أحجار ستونهنج في إنجلترا

اختبارات جينية للسرطان وأمراض القلب قد تحدث ثورة في الرعاية الصحية!

وقفة بغزة تضامنًا مع الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال

الداخلية بغزة تُعلن آلية السفر عبر معبر رفح الأحد 5 يونيو 2022

"حماس": الصمود الفلسطيني اللبناني أفشل مخططات الاحتلال

من أمراض الإجازة الصيفية

"حليمة سرابطة".. صماء تُعلم الأطفال الموسيقى

ناصر الدين: دعوات اقتحام الأقصى وتهويده يومي الأحد والإثنين محاولات يائسة

04 يونيو 2022 . الساعة 14:56 بتوقيت القدس
...

قال مسؤول مكتب شؤون القدس في حركة حماس هارون ناصر الدين إنّ الدعوات الصهيونية المحمومة لتدنيس المسجد الأقصى المبارك الأحد والإثنين القادمين (5 و6 حزيران) تعد محاولات يائسة لتهويده وفرض "السيادة" فيه، ضمن مخططات الاحتلال لتثبيت "التقسيم الزماني والمكاني".

وأضاف ناصر الدين في تصريح صحفي اليوم السبت "أننا إزاء هذا الواقع الذي يحاول المستوطنون فرضه في المسجد الأقصى، نؤكد أنَّ حماية مسجدنا وشد الرحال إليه والرباط في جنباته، واجب وطني وديني، سيبقى أهلنا في القدس والضفة والداخل المحتل أمناء عليه أوفياء له في كل الأوقات".

وأكد أن حملات الاعتقال والإبعاد والتضييق على المصلين ومنعهم من الوصول للأقصى، ستزيد شعبنا إصراراً على الوصول إليه والدفاع عنه.

المصدر / فلسطين اون لاين
إعلان توجيهي داخلي2 إعلان توجيهي داخلي2
#حماس #القدس المحتلة #الاحتلال الإسرائيلي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة