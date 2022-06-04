ناصر الدين: دعوات اقتحام الأقصى وتهويده يومي الأحد والإثنين محاولات يائسة

قال مسؤول مكتب شؤون القدس في حركة حماس هارون ناصر الدين إنّ الدعوات الصهيونية المحمومة لتدنيس المسجد الأقصى المبارك الأحد والإثنين القادمين (5 و6 حزيران) تعد محاولات يائسة لتهويده وفرض "السيادة" فيه، ضمن مخططات الاحتلال لتثبيت "التقسيم الزماني والمكاني".

وأضاف ناصر الدين في تصريح صحفي اليوم السبت "أننا إزاء هذا الواقع الذي يحاول المستوطنون فرضه في المسجد الأقصى، نؤكد أنَّ حماية مسجدنا وشد الرحال إليه والرباط في جنباته، واجب وطني وديني، سيبقى أهلنا في القدس والضفة والداخل المحتل أمناء عليه أوفياء له في كل الأوقات".

وأكد أن حملات الاعتقال والإبعاد والتضييق على المصلين ومنعهم من الوصول للأقصى، ستزيد شعبنا إصراراً على الوصول إليه والدفاع عنه.

المصدر / فلسطين اون لاين