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في عزل سجن "إيشل"

"مهجة القدس": المعتقل محمد العارضة يتعرَّض للتهديد بالقتل

04 يونيو 2022 . الساعة 14:46 بتوقيت القدس
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الأسير الفلسطيني محمد العارضة

أعلنت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، أن المعتقل المعزول محمد قاسم العارضة، أحد أبطال عملية "نفق الحرية"، يتعرض للتهديد بالقتل في عزل سجن "إيشل" من السجناء الجنائيين اليهود، مؤكدة على أن ذلك يشكل خطرًا حقيقيًا على حياته، في ظل تجاهل إدارة السجن لتلك التهديدات.

وذكر المعتقل العارضة في رسالة وصلت مهجة القدس نسخة عنها، اليوم السبت، أن إدارة سجن "إيشل" تعزله في زنزانة انفرادية في قسم يتواجد فيه سجناء جنائيين يهود، وهو يتعرض لمضايقات مستمرة سواءً من إدارة وسجاني السجن أو من السجناء الجنائيين اليهود، لافتًا إلى أن إدارة السجن تتجاهل المضايقات والتهديدات التي يتعرض لها بل وتقوم بالتنغيص عليه في عزله.

وحملت المؤسسة، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير محمد قاسم عارضة، داعيةً المؤسسات الحقوقية والإنسانية، وخاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالتدخل لدى سلطات الاحتلال  لوقف هذه الهجمة التي تستهدف الأسير عارضة وأسرى نفق الحرية وباقي الأسرى في السجون.

كما طالبت بالعمل من أجل وقف وفضح انتهاكات إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى، وأن المساس بحياتهم من شأنه إشعال السجون وخارجها وما يترتب على ذلك من تداعيات.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#قوات الاحتلال #مهجة القدس #محمد عارضة

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