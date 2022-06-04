الداخلية بغزة تُعلن آلية السفر عبر معبر رفح الأحد 5 يونيو 2022

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، وزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة، اليوم السبت، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، ليوم غدٍ الأحد 5 يونيو 2022.

للاطلاع على كشف المسافرين (24/2022): اضغط هنا

وأشارت إلى أن السفر ليوم غدٍ سيكون للحافلتين الأولى والثانية حتى الرقم (70) من الكشف الجديد رقم (24/2022)، والحافلة الأولى من كشف الجوازات المصرية رقم (22/2022).

للاطلاع على كشف الجوازات المصرية (22/2022): اضغط هنا

ودعت المسافرين التواجد في تمام الساعة 08:00 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر، وإجراء فحص "كورونا" للمسافرين من الكشف الجديد غداً الأحد في مركز شـ.هداء رفح الصحي ثم التوجه للصالة الخارجية للمعبر.

وذكرت أن مواعيد إجراء فحص كورونا لباقي حافلات الكشف الجديد في جميع المراكز الصحية بالمحافظات، على النحو الآتي:

- الأحد 6/5: فحص الحافلات (باقي 2-5).

- الإثنين 6/6: فحص الحافلات (6-8).

- الثلاثاء 6/7: فحص الحافلتين (9 و10).

وأكدت على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، وضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

المصدر / فلسطين أون لاين