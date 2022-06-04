غزة: أكثر من 3 آلاف مولود جديد و210 حالات وفاة خلال مايو

أعلنت الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية والأمن الوطني- الشق المدني في قطاع غزة، اليوم السبت، أن قطاع غزة سجَّل خلال مايو الماضي 3 آلاف و106 مواليد جدد، و210 حالات وفاة.

وبينت الإحصائية، التي وصل موقع "فلسطين أون لاين" نسخة عنها، أن عدد مواليد القطاع الذكور يُقدر بألف و588 مولوداً بنسبة تقدر بـ 51.1%، في حين بلغت النسبة التقديرية للمواليد الإناث 48.8 % بواقع ألف و518 مولودة.

وأشارت إلى أن مكاتب الأحوال المدنية بمديرية داخلية غزة سجلت "ألف و184"مولوداً جديداً؛ فيما سجَّل مكتب داخلية خانيونس 639 مولوداً.

كما سجلت مكاتب داخلية الشمال خلال الشهر ذاته 500 مولود، ومكاتب الأحوال المدنية بداخلية الوسطى 421 مولوداً، في حين سجلت الأحوال المدنية بمديرية داخلية رفح 362 مولوداً جديداً، وفق الإحصائية ذاتها.

وأفادت الأحوال المدنية بأن مكاتبها في محافظات قطاع غزة سجلت 210 حالات وفاة خلال مايو الماضي، حيث قُدرت وفيات الذكور بـ 106 حالات وفاة بنسبة تقدر بـ 50.4 %، مقابل 104 حالات وفاة من الإناث بنسبة تقدر بـ 49.5 %.

المصدر / فلسطين أون لاين