الاحتلال يعتقل مواطنَين قرب السياج الفاصل شرق قطاع غزة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مواطنين اثنين شرق قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال المتمركزة في الأبراج العسكرية شرق المحافظة الوسطى اعتقلت مواطنين بالقرب من السياج الفاصل شرق القطاع، دون معرفة هويتهما حتى اللحظة.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت فجر أمس الجمعة ثلاثة مواطنين شرق محافظة خان يونس

ويضاف هذا الانتهاك إلى سلسلة الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال منذ توقيع اتفاق التهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في 26 من آب/ أغسطس 2014، كما أنه يشكل خرقا للتفاهمات التي توصلت إليها الفصائل الفلسطينية، والاحتلال الإسرائيلي نهاية 2018، عبر وسطاء من مصر وقطر والأمم المتحدة، وكذلك خرقاً لتفاهمات العدوان الذي تم يوم 31 آب/أغسطس 2020 والتي جرت برعاية قطرية ومصرية، بالإضافة لتفاهمات وقف العدوان الأخير في مايو 2021.

المصدر / فلسطين أون لاين