الاحتلال يعتقل 6 صيادين من بحر غزة والشمال

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات صباح اليوم السبت، ستة صيادين من بحر مدينة غزة وشمال القطاع.

وقال نقيب الصيادين نزار عياش في تصريحات لوكالة"الرأي" الحكومية: إن "قوات الاحتلال قامت بمهاجمة مركب للصيادين شمال القطاع، واعتقلت الصيادين محمد أمين أبو وردة وشقيقه يوسف، حيث تسببت بأضرار بالغة في مركبهم، وتركته بعد أن اعتقلت الصيادين".

وأضاف: إن "الاحتلال اعتقل صيادين آخرين من ذات المنطقة، هما: حمودة ياسين زايد ووليد حمزة زايد، حيث تم اقتيادهما مع الحسكة المجداف الخاصة بهم".

وأشار إلى اعتقال قوات الاحتلال لصيادين آخرين لم تعرف هويتهم بعد، من بحر ميناء مدينة غزة، حيث تم اقتيادهم إلى جهة غير معلومة.

وتهاجم قوات الاحتلال البحرية بشكل يومي مراكب الصيادين، حيث تقوم باعتقال من عليها وتدمير محتويات ومحركات المراكب في أغلب الأحيان.

ويعُد الصيد واحداً من أهم المهن التي يعمل بها سكان غزة، ووفق نقابة الصيادين الفلسطينيين، فإن نحو 4 آلاف صياد في القطاع، يعيلون أكثر من 50 ألف فرد، يعملون في هذا النشاط.

وتراجعت مهنة صيد الأسماك بشكل غير مسبوق، خلال سنوات الحصار، نتيجة تراجع حجم الصيد اليومي، بسبب القيود التي يفرضها الاحتلال على المساحات التي يسمح لهم بالصيد فيها.

وتستهدف قوات الاحتلال الصيادين في عرض البحر بشكل يومي، في انتهاكات تُضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال بحق قطاع غزة، منذ توقيع اتفاق التهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في 26 آب/ أغسطس 2014، برعاية مصرية.



وتنص اتفاقية (أوسلو) الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي في 13 أيلول/ سبتمبر 1993، على السماح للصيادين بالإبحار مسافة 20 ميلًا بحريًا على طول شواطئ قطاع غزة، إلا أن الاحتلال قلّص المسافة إلى 6 أميال بحرية فقط، وفي بعض الأحيان يمنعها تماماً.

المصدر / فلسطين أون لاين