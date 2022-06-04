"حماس" تبارك إنجاز "العرس الانتخابي" لنقابة الصيادلة بغزة

باركت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" لعموم أبناء الشعب الفلسطيني وللصيادلة الفلسطينيين إنجاز العرس الديمقراطي الوطني للنقابة في قطاع غزة.

وتقدمت حركة "حماس" في تصريح صحفي،اليوم السبت، بالتهنئة الخالصة لكتلة القدس لفوزها في هذه الانتخابات وحصولها على أغلبية المقاعد، كما هنأت الحركة كتلة المستقبل المنافسة.

وقالت "حماس": إن "هذه الانتخابات التي تأتي في إطار عملية الانتخابات النقابية والطلابية المتواصلة لتعبر عن الوجه الحضاري لشعبنا ونخبه وتمسكه بخياراته الوطنية ورفضه لمصادرتها أو التعدي عليها".

وأشارت إلى أن "هذه الانتخابات تؤكد مدى الحاجة الملحة لإجراء تغيير حقيقي في النظام السياسي الفلسطيني وإعادة بنائه على أسس من الشراكة الوطنية والعمل الوحدوي بعيدا عن سياسات التفرد والإقصاء وتدمير المؤسسات الوطنية".

المصدر / فلسطين أون لاين