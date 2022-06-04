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لليوم الـ154.. الأسرى الإداريون يقاطعون (محاكم) الاحتلال

04 يونيو 2022 . الساعة 09:34 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، مقاطعة الـ(محاكم) الإدارية لليوم الـ154 على التوالي، للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.

وبدأ المعتقلون الإداريون بتنفيذ خطوات نضالية، من خلال برنامج يستند على العصيان والتّمرد، ونفذوا أول خطواتهم بالامتناع عن الوقوف إلى العدد يوم الثلاثاء الماضي.

يُشار إلى أنّ الأسرى كانوا قد أعلنوا عن خطوات نضالية لتعزيز خطوة مقاطعة (المحاكم) التي اتخذوها مطلع العام الجاري، من خلال خطوات العصيان والتّمرد، حيث سيتم الإعلان عن كل خطوة مقرّرة يوم تنفيذها.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#محاكم الاحتلال #الأسرى الإداريون #الضفة الغربية

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