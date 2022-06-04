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مطلوب موظف تسويق رقمي للعمل في شركة سعودية

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مطلوب موظف تسويق رقمي للعمل في شركة سعودية

04 يونيو 2022 . الساعة 09:18 بتوقيت القدس
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 إعلان توظيف صادر عن مؤسسة عمل بلا حدود بغزة وبالتعاون مع  شركة تكنولوجيا المعلومات في المملكة العربية السعودية تعلن فيه عن حاجتها إلى موظف/ـة  (تسويق رقمي)  Digital Marketing

المسؤوليات:

- تخطيط وتنفيذ جميع عمليات التسويق الرقمي ، بما في ذلك تحسين محركات البحث / التسويق عبر محرك البحث ، وقاعدة بيانات التسويق ، والبريد الإلكتروني ، ووسائل التواصل الاجتماعي ، وحملات الإعلان على الشبكة الإعلانية.

- تصميم وبناء والحفاظ على وجودنا على وسائل التواصل الاجتماعي.

- لديه خبرة في العمل مع Arabclicks & Admitad والشبكات التابعة الأخرى.

- فهم ملخصات المنتجات والعمل مع العملاء لتحسينها

- تخطيط وتنفيذ المبادرات للوصول إلى الجمهور المستهدف من خلال القنوات المناسبة

- المساعدة في تحليل بيانات التسويق (نتائج الحملة ومعدلات التحويل وما إلى ذلك) للمساعدة في استراتيجيات التسويق المستقبلية

- إنشاء وتنفيذ استراتيجيات التسويق لتنمية قاعدة المنتج.

- تنسيق إنشاء المحتوى الرقمي (مثل موقع الويب والمدونات والبيانات الصحفية والبودكاست)

- جمع التعليقات من العملاء لتحسين التجربة التي يمتلكونها

- تقديم المشورة لفريق المنتج حول كيفية تحسين تجربة العميل.

- المساعدة في إعداد التقارير الشهرية وعلى مستوى الحملة بشكل عام لأداء مؤشرات الأداء الرئيسية للتسويق

- مراقبة وتحليل وإعداد التقارير حول مؤشرات الأداء الرئيسية للتأكد من أن مبادرات التسويق تقود عمليات الاستحواذ المربحة

- خبرة في إعداد وتحسين حملات Google Adwords و LinkedIn.

- ترسيخ وجودنا الرقمي لتعزيز الوعي بالعلامة التجارية

- الإدارة اليومية للشركات التابعة والتجار

- تبادل الأفكار وتطوير الأفكار لحملات التسويق الرقمي الإبداعية

- تتبع بانتظام واحصل على رؤى حول استراتيجيات المنافسين

طريقة التسجيل 

- للتسجيل للوظيفة تعبئة طلب من خلال الضغط ( هنا )

- الراتب الشهري جذاب على أساس الجدارة.

- نوع التوظيف: عقد أول 3 أشهر من العام هو عقد تجريبي.

- دوام  كامل .

- الموعد النهائي للتسجيل  يوم الإثنين: 06/06/2022.

إعلان توجيهي داخلي2 إعلان توجيهي داخلي2
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