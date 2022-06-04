مطلوب موظف تسويق رقمي للعمل في شركة سعودية

إعلان توظيف صادر عن مؤسسة عمل بلا حدود بغزة وبالتعاون مع شركة تكنولوجيا المعلومات في المملكة العربية السعودية تعلن فيه عن حاجتها إلى موظف/ـة (تسويق رقمي) Digital Marketing
المسؤوليات:
- تخطيط وتنفيذ جميع عمليات التسويق الرقمي ، بما في ذلك تحسين محركات البحث / التسويق عبر محرك البحث ، وقاعدة بيانات التسويق ، والبريد الإلكتروني ، ووسائل التواصل الاجتماعي ، وحملات الإعلان على الشبكة الإعلانية.
- تصميم وبناء والحفاظ على وجودنا على وسائل التواصل الاجتماعي.
- لديه خبرة في العمل مع Arabclicks & Admitad والشبكات التابعة الأخرى.
- فهم ملخصات المنتجات والعمل مع العملاء لتحسينها
- تخطيط وتنفيذ المبادرات للوصول إلى الجمهور المستهدف من خلال القنوات المناسبة
- المساعدة في تحليل بيانات التسويق (نتائج الحملة ومعدلات التحويل وما إلى ذلك) للمساعدة في استراتيجيات التسويق المستقبلية
- إنشاء وتنفيذ استراتيجيات التسويق لتنمية قاعدة المنتج.
- تنسيق إنشاء المحتوى الرقمي (مثل موقع الويب والمدونات والبيانات الصحفية والبودكاست)
- جمع التعليقات من العملاء لتحسين التجربة التي يمتلكونها
- تقديم المشورة لفريق المنتج حول كيفية تحسين تجربة العميل.
- المساعدة في إعداد التقارير الشهرية وعلى مستوى الحملة بشكل عام لأداء مؤشرات الأداء الرئيسية للتسويق
- مراقبة وتحليل وإعداد التقارير حول مؤشرات الأداء الرئيسية للتأكد من أن مبادرات التسويق تقود عمليات الاستحواذ المربحة
- خبرة في إعداد وتحسين حملات Google Adwords و LinkedIn.
- ترسيخ وجودنا الرقمي لتعزيز الوعي بالعلامة التجارية
- الإدارة اليومية للشركات التابعة والتجار
- تبادل الأفكار وتطوير الأفكار لحملات التسويق الرقمي الإبداعية
- تتبع بانتظام واحصل على رؤى حول استراتيجيات المنافسين
طريقة التسجيل
- للتسجيل للوظيفة تعبئة طلب من خلال الضغط ( هنا )
- الراتب الشهري جذاب على أساس الجدارة.
- نوع التوظيف: عقد أول 3 أشهر من العام هو عقد تجريبي.
- دوام كامل .
- الموعد النهائي للتسجيل يوم الإثنين: 06/06/2022.