فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الصحة بغزة: وصول وفد طبي لزراعة الكلى

أميركا وحلفاؤها الأوروبيون ناقشو أطر هدنة محتملة بأوكرانيا

الاحتلال يعتقل شابين من جنين على حاجز زعترة

فلسطين تحصد 3 ميداليات في مونديال المواي تاي

"بيغن" و "ريغان" بحثا "طرد" اللاجئين الفلسطينيين من لبنان

أرخص وأفضل 5 دول للعيش فيها في العالم.. تعرف عليها

فوز قائمة القدس في انتخابات نقابة الصيادلة بغزة

الاحتلال يحتجز مواطنة على حاجز برطعة العسكري في جنين

حماس تعقب على فوز القوائم المهنية المستقلة بنقابة الأطباء

خسارة مدوية لحركة فتح في انتخابات نقابة الأطباء

فلسطين تحصد 3 ميداليات في مونديال المواي تاي

04 يونيو 2022 . الساعة 00:26 بتوقيت القدس
...
منتخب فلسطين

حقق المنتخب الفلسطيني للمواي تاي 3 ميداليات، بواقع ذهبية وبرونزيتين، في بطولة العالم المقامة بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث تكون المنتخب من لاعبين داخل الوطن والشتات.

وانتزع لاعب برنامج الإعداد الأولمبي، أحمد هلال، ميدالية ذهبية في إنجاز يسجل للمرة الأولى، في تاريخ مشاركات المنتخب الفلسطيني، وذلك بعدما تغلب على منافسيه من لبنان وإيران.

أما أمير العملة فحصل على الميدالية البرونزية، بعد فوزه على منافسيه من لبنان سوريا وفرنسا، قبل أن يضطر إلى الانسحاب بسبب الإصابة.

كما توجت دانا عاكف بالبرونزية في منافسات السيدات.

وأعرب شاكر الشروف، رئيس اتحاد المواي تاي الفلسطيني، عن سعادته بما حققه المنتخب، مهديا هذا الإنجاز إلى روح المرحوم محمد زيداني، رئيس الاتحاد السابق.

المصدر / وكالات
إعلان توجيهي داخلي2 إعلان توجيهي داخلي2
#فلسطين #ابو ظبي #المواي تاي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة