فلسطين تحصد 3 ميداليات في مونديال المواي تاي

حقق المنتخب الفلسطيني للمواي تاي 3 ميداليات، بواقع ذهبية وبرونزيتين، في بطولة العالم المقامة بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث تكون المنتخب من لاعبين داخل الوطن والشتات.

وانتزع لاعب برنامج الإعداد الأولمبي، أحمد هلال، ميدالية ذهبية في إنجاز يسجل للمرة الأولى، في تاريخ مشاركات المنتخب الفلسطيني، وذلك بعدما تغلب على منافسيه من لبنان وإيران.

أما أمير العملة فحصل على الميدالية البرونزية، بعد فوزه على منافسيه من لبنان سوريا وفرنسا، قبل أن يضطر إلى الانسحاب بسبب الإصابة.

كما توجت دانا عاكف بالبرونزية في منافسات السيدات.

وأعرب شاكر الشروف، رئيس اتحاد المواي تاي الفلسطيني، عن سعادته بما حققه المنتخب، مهديا هذا الإنجاز إلى روح المرحوم محمد زيداني، رئيس الاتحاد السابق.

المصدر / وكالات