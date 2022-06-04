أرخص وأفضل 5 دول للعيش فيها في العالم.. تعرف عليها

هل تجد حياتك مملة وتسعى لتغييرها ويراودك حلم السفر وتجربة العيش في بلدان ومدن جديدة لم تزرها من قبل؟ كثيرون منا يشعرون بهذه المشاعر، وتراودهم أحلام التغيير والسفر والعيش في مناطق جديدة لكن تقف الإمكانات المادية حاجزا بينهم وبين تحقيق أحلامهم.

هناك دول رخيصة جدا للعيش فيها، ولا تكلف الحياة فيها كثيرا من المال، ومع ذلك تقدم مستوى معيشة متميزا للباحثين على الراحة والجمال والاستجمام وتغيير نمط حياتهم الممل.

نقدم لكم قائمة بأرخص وأفضل 5 دول في العالم يمكنك العيش فيها بصورة رائعة، ولا تكلف إلا القليل من المال، وذلك حسب ما ذكرته منصة "غو أبرود" (goabroad).

فيتنام.. حلم المسافرين بميزانية محدودة

بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في العيش والعمل في مكان جديد وغريب وساحر، لكنهم لا يملكون كثيرا من المال؛ فإن فيتنام هي حلم للمسافرين والسياح من ذوي الميزانية المحدودة.

إنها واحدة من أفضل وأرخص البلدان للعيش فيها للوافدين، فهناك الكثير لرؤيته والقيام به في هذا البلد ذي الطبيعة الخلابة التي تفتن العيون، حيث تتمتع فيتنام بمناظر طبيعية ساحرة لاستكشافها، ومأكولات محلية لذيذة لعشاق الطعام، وهي أيضا وجهة سفر لمحبي المغامرات واستكشاف أماكن جديدة.

المدن الرئيسية هي مدينة "هوشي منه" في الجنوب، والعاصمة "هانوي" في الشمال، و"دا نانغ" وسط البلاد، حيث بإمكان الوافدين الذين لا يملكون المال إيجاد عمل بسهولة فيها.

والعملة الفيتنامية هي "الدونغ"، والدولار الأميركي يساوي نحو 23 ألف دونغ فيتنامي.

فرص عمل للأجانب في فيتنام: الوظيفة الأكثر شعبية للأجانب في فيتنام هي تدريس اللغة الإنجليزية، وهناك العديد من الفرص لمدرسي اللغة الإنجليزية، ويتراوح متوسط الرواتب الشهرية بين 1100 و1700 دولار أميركي، وهو راتب ممتاز يكفي لحياة رغيدة في فيتنام، وأعلى مما يمكنك الحصول عليه في العديد من البلدان المجاورة.

تكلفة المعيشة في فيتنام: كما هي الحال في معظم البلدان، تعتمد تكلفة المعيشة في فيتنام على المدينة أو المنطقة التي تختار العيش فيها، وتعد مدن مثل هوشي منه وهانوي بالطبع أغلى من المواقع والمدن الداخلية الأخرى، ولكن الرواتب أعلى أيضا.

يمكن استئجار شقة صغيرة بنحو 250 دولارا شهريا، وتبلغ تكاليف تناول الطعام في الخارج من 1-3 دولارات لكل وجبة إذا التزمت بالمطاعم المحلية، ونحو 10 دولارات في المطاعم ذات النمط الغربي.

أما وسائل النقل فهي رخيصة للغاية، إذ تبدأ وسائل النقل العام المحلية من نحو 0.30 دولار، وسيارات الأجرة (التاكسي) من 0.50 دولار فقط للكيلومتر الواحد.

كوستاريكا.. حب من النظرة الأولى

من المحتمل أن تكون كوستاريكا الدولة الأكثر شعبية في أميركا الوسطى، حيث ستجعلك الأدغال المورقة والأشجار الباسقة في الغابات، والشواطئ الاستوائية ذات الرمال الساحرة، والسكان المحليون الودودون للغاية؛ تقع في حب هذا البلد من النظرة الأولى.

ولن تشعر بالإفلاس أو الحاجة لكثير من المال أثناء العيش والعمل هناك، لأن كوستاريكا واحدة من أرخص البلدان في العالم.

فرص العمل في كوستاريكا: فرص العمل والوظائف الممكنة تشمل تدريس اللغة الإنجليزية، والدليل السياحي، وتعليم رياضة الغوص.

تكلفة المعيشة: تبلغ تكلفة الوجبة في مطعم محلي من 3 إلى 6 دولارات، ويتراوح الإيجار من 300 إلى 800 دولار شهريا اعتمادا على حجم الشقة والموقع، وتبدأ أسعار النقل والمواصلات من 0.70 دولار لكل رحلة.

بلغاريا.. أرخص دول أوروبا

إذا كنت تحلم بالعيش في أوروبا، ولكنك تخشى تكلفة المعيشة الغالية كما هي الحال في فرنسا أو إيطاليا على سبيل المثال، فاحرص على توجيه نظرك إلى أوروبا الشرقية حيث تعد بلغاريا واحدة من أرخص البلدان في أوروبا للعيش فيها، ونتيجة لذلك أصبحت وجهة مفضلة لدى المسافرين، حيث يمكن أن تسمح لك الميزانية المتواضعة بالعيش ملكا في بلغاريا، كما أن الموقع المركزي للبلاد يعد مثاليا لاستكشاف دول القارة العجوز مع وجود دول مثل اليونان وتركيا ورومانيا على الحدود بالقرب منك، كما تملك البلاد تاريخا غنيا يعود إلى أكثر من 8000 عام، لذلك هناك الكثير لاستكشافه في وقت إجازتك.

تكلفة المعيشة: إيجار شقة بغرفة نوم واحدة يبدأ من 230 دولارا شهريا اعتمادا على الموقع، وتناول وجبة في مطعم محلي يكلف نحو 5 دولارات للوجبة الواحدة، ويمكن أن تكلفك رحلة في وسائل النقل العام أقل من دولار واحد.

المكسيك.. أشهى طعام بأرخص الأثمان

لدى المكسيك ما تقدمه للجميع مثل أطلال حضارة المايا وسط الغابات أو مياه بحر الكاريبي الفيروزية، والمدن الشاطئية الفاتنة على المحيط الهادي.

أما طعام الشوارع فهو تجربة لا تُنسى، من سندويشات "التاكو" إلى "التاماليس"، ومن "سيفيتشي" إلى "أغواس فريسكا"، وكله من الطعام المكسيكي الذي طافت شهرته العالم أجمع، وهو أيضا رخيص جدا إذا ابتعدت عن المطاعم السياحية غالية الثمن، وذهبت لتناول الغذاء في المطاعم المحلية والشعبية التي تمتلئ بها الشوارع المكسيكية، مثل "ميريدا" أو "غواناخواتو"، حيث بإمكانك تناول أشهى المأكولات بأبخس الأثمان.

تكلفة المعيشة: تبلغ تكلفة الشقة المكونة من غرفة نوم واحدة بين 200 و500 دولار شهريا حسب المنطقة، ويبلغ ثمن الوجبة الواحدة في المطاعم الشعبية ومطاعم الشوارع دولارا واحدا فقط، أما المواصلات والنقل فستكلفك نحو 16 دولارا في الشهر فقط.

تايلند.. من لا يعشق بلد الابتسامات

لن تكتمل أي قائمة بأفضل وأرخص الدول في العالم للعيش فيها من دون ذكر تايلند.

وحتى قبل فيلم "الشاطئ" الشهير من بطولة ليوناردو دي كابيرو، فقد وقع المسافرون في جميع أنحاء العالم في حب "بلد الابتسامات". وكيف لا؟! وتكاليف المعيشة منخفضة للغاية هنا، حتى في المدن الكبرى مثل بانكوك وشيانغ ماي فإن تكلفة الحياة منخفضة للغاية، لكن علينا أن نتذكر أن بعض المنتجعات الشاطئية قد تكون أغلى قليلا، ولكنها لا تزال رخيصة مقارنة بالمنتجعات الشاطئية الأخرى حول العالم.

تجعل المياه النقية الصافية والثقافة الرائعة والطعام اللذيذ بشكل لا يصدق من تايلند المكان المثالي للعيش والعمل، وعلاوة على ذلك، تعد تايلند أيضا من بين أرخص الأماكن وأكثرها أمانا للعيش في العالم.

الوظائف الشائعة: تدريس اللغة الإنجليزية هو الأكثر شيوعا، لكن وظائف الضيافة والسياحة متوفرة أيضا.

تكلفة المعيشة: من الممكن أن تعيش بشكل جيد بنحو 600 دولار في الشهر في شيانغ ماي على سبيل المثال، كما يمكنك العثور على وجبات طعام بقيمة دولار واحد في أكشاك الشوارع والأسواق وصالات الطعام في مراكز التسوق.

ويصل الإيجار إلى 150 دولارا شهريا لأستوديو خاص بك في مجمع على الطراز الغربي، أما المواصلات فتكلف الرحلة في الحافلة العامة نحو 0.30 دولار.

المصدر / وكالات