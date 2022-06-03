فوز قائمة القدس في انتخابات نقابة الصيادلة بغزة

فازت قائمة القدس في انتخابات نقابة الصيادلة في قطاع غزة، بتفوقها على قائمة المستقبل.

وقائمة القدس تحالف يمثله حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية، فيم تمثل قائمة المستقبل حركة فتح.

وانطلقت صباح اليوم الجمعة، انتخابات نقابة الصيادلة في قطاع غزة لاختيار مجلس جديد لها.

ويتنافس في هذه الانتخابات البالغ عدد مقاعدها 13 مقعدًا، قائمتان: الأولى هي قائمة "القدس" والأخرى قائمة "المستقبل".

وتضم قائمة القدس بحسب رئيسها د. سميح أبو حبل، كتلة الصيدلي الفلسطيني، والمنتدى الصيدلي، والتجمع الديمقراطي، ممثلين عن حركتي حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية، مقابل قائمة المستقبل الممثلة لحركة فتح.

وبلغت نسبة المشاركة في انتخابات نقابة الصيادلة في قطاع غزة 72.49%، وبلغ عدد المقترعين 948 مقترعاً.

وأشار أبو حبل في تصريح سابق لـ"فلسطين أون لاين" إلى أن أجواء ديمقراطية سادت العملية الانتخابية، كون الجميع يمارس حقه الانتخابي.

المصدر / فلسطين أون لاين