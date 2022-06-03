حماس تعقب على فوز القوائم المهنية المستقلة بنقابة الأطباء

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن "فوز قوائم التحالف الوطني المهني في انتخابات نقابة الأطباء هو استمرار للنتائج المباركة التي حققتها كل القوى الفلسطينية المتمسكة بمنهج الصمود وخيار المقاومة".

وأضافت الحركة في تصريح صحفي، مساء اليوم، أن هذا الفوز يساهم بـ"العمل من أجل واقع مهني ونقابي يليق بشعبنا وحقوق فئاته المهنية والنقابية وتطلعاتها، كما يليق بنضاله من أجل التحرير والعودة".

خسارة مدوية لحركة فتح في انتخابات نقابة الأطباء

وتقدمت الحركة بالتهنئة للقوائم المهنية المستقلة (تحالف الإسلاميين واليسار والمستقلين) بفوزهم الكبير في انتخابات نقابة الأطباء وحصول قوائمهم على غالبية المقاعد في 6 فروع من أصل 8 أجريت بها الانتخابات، وهي: طولكرم وجنين ونابلس وقلقيلية والقدس والخليل.

كما باركت حماس للدكتور شوقي صبحة بمناسبة إعادة انتخابه نقيباً للأطباء الفلسطينيين للدورة الثانية على التوالي على رأس قائمة "تآلف وطني ومهني فلسطيني".

المصدر / فلسطين أون لاين