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الاحتلال يفرج عن الأسيرة شذى عودة

03 يونيو 2022 . الساعة 20:59 بتوقيت القدس
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أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن الأسيرة شذى عودة (61 عاماً) من مدينة رام الله.

وأشار نادي الأسير إلى أن سلطات الاحتلال أفرجت عن الأسيرة عودة على حاجز "الجلمة" العسكري شمال جنين، حيث كانت تقبع في سجن "الدامون".

وأوضح أن قوات الاحتلال اعتقلت عودة في الـسابع من تموز/ يوليو 2021، وصدر بحقها حكم بالسجن لمدة 16 شهرا، إلا أن "لجنة الثلث" في محكمة الاحتلال المركزية بالناصرة قررت الإفراج المبكر عنها.

يُشار إلى أن شذى عودة تشغل منصب مدير عام لجان العمل الصحي.

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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