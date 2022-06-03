الاحتلال يفرج عن الأسيرة شذى عودة

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن الأسيرة شذى عودة (61 عاماً) من مدينة رام الله.

وأشار نادي الأسير إلى أن سلطات الاحتلال أفرجت عن الأسيرة عودة على حاجز "الجلمة" العسكري شمال جنين، حيث كانت تقبع في سجن "الدامون".

وأوضح أن قوات الاحتلال اعتقلت عودة في الـسابع من تموز/ يوليو 2021، وصدر بحقها حكم بالسجن لمدة 16 شهرا، إلا أن "لجنة الثلث" في محكمة الاحتلال المركزية بالناصرة قررت الإفراج المبكر عنها.

يُشار إلى أن شذى عودة تشغل منصب مدير عام لجان العمل الصحي.

الأسيرة شذى عودة (61 عاماً) من رام الله بين أحضان عائلتها، عقب إفراج سلطات الاحتلال الإسرائيلي عنها المبكر، بعد 11 شهرا من الاعتقال في سجونها pic.twitter.com/nWztaqf7TO — فلسطين أون لاين (@pl24online) June 3, 2022

المصدر / فلسطين أون لاين