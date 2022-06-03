"حماس" تدين مصادقة الاحتلال على بناء وحدات استيطانية جديدة بالقدس

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على بناء 820 وحدة استيطانية، على أنقاض مبنى كبير يضمّ 24 شقة سكنية، في محاولة يائسة لبسط السيطرة الصهيونية على مدينة القدس المحتلة وطمس معالمها وتهويدها.

وقال المتحدث باسم حركة "حماس" د. عبد اللطيف القانوع في بيان تلقى موقع "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، إنَّ هذا المشروع الاستيطاني التوسعيّ يعدُّ انتهاكاً صارخاً لكلّ القوانين الدولية، التي لا ينصاع لها الاحتلال، ما يستدعي إدانته ورفضه، والتحرّك الجاد لوقف تغوّل الاحتلال على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية.

وأكدت القانوع أنَّ توسيع دائرة الاشتباك مع الاحتلال، واستدامة المواجهات في كل مدن ومخيمات الضفة المحتلة كفيل بردعه، ووقفه عند حدّه، وإنهاء عدوانه على شعبنا.

المصدر / فلسطين أون لاين