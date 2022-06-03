فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"حماس" تدين مصادقة الاحتلال على بناء وحدات استيطانية جديدة بالقدس

بدران: رؤية المقاومة واضحة وحكيمة والمواجهة في القدس والضفة مفتوحة

إصابات في مواجهات مع الاحتلال في عدة مناطق بالضفة المحتلة

موعد انطلاق سباق "القفال" للسفن الشراعية

قوات القمع تقتحم قسم 3 في "ريمون" وتنقل أسيرين إلى عزل بئر السبع

ما هي الميزة التي أضافتها "آبل" لشاشات "آيفون 14"؟

أمريكا تحذر: الصين تريد الهيمنة على العالم

أبو حبل لـ"فلسطين أون لاين: إقبال واسع على الاقتراع في انتخابات نقابة الصيادلة

10 شهداء و4342 انتهاكاً من الاحتلال في الضفة الغربية خلال مايو

35 ألف مصل يؤدون جمعة "الحشد الكبير" في بالأقصى

"حماس" تدين مصادقة الاحتلال على بناء وحدات استيطانية جديدة بالقدس

03 يونيو 2022 . الساعة 17:19 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على بناء 820 وحدة استيطانية، على أنقاض مبنى كبير يضمّ 24 شقة سكنية، في محاولة يائسة لبسط السيطرة الصهيونية على مدينة القدس المحتلة وطمس معالمها وتهويدها.

وقال المتحدث باسم حركة "حماس" د. عبد اللطيف القانوع في بيان تلقى موقع "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، إنَّ هذا المشروع الاستيطاني التوسعيّ يعدُّ انتهاكاً صارخاً لكلّ القوانين الدولية، التي لا ينصاع لها الاحتلال، ما يستدعي إدانته ورفضه، والتحرّك الجاد لوقف تغوّل الاحتلال على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية.

وأكدت القانوع أنَّ توسيع دائرة الاشتباك مع الاحتلال، واستدامة المواجهات في كل مدن ومخيمات الضفة المحتلة كفيل بردعه، ووقفه عند حدّه، وإنهاء عدوانه على شعبنا.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان توجيهي داخلي2 إعلان توجيهي داخلي2
#حماس #القدس #استيطان

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة