إصابات في مواجهات مع الاحتلال في عدة مناطق بالضفة المحتلة

اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد ظهر اليوم الجمعة، في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، وتصدي الأهالي لاقتحامات المستوطنين كما استهدف شبان المستوطنين.

واستهدفت مجموعات من الشبان الثائرين مركبات المستوطنون في مناطق متفرقة بالضفة وفلسطين المحتلة، وألقوا صوبهم الحجارة، وحطموا مركبات عدد منهم.

وأوضحت مصادر محلية أن الشبان استهدفوا المستوطنين ومركباتهم في كل من مدينة الرملة المحتلة عام 1948، وقرب مستوطنة "إفرات" المقامة على أراضي الفلسطينيين جنوب بيت لحم، وبالقرب من مدخل بلدة ترمسعيا شمال رام الله، وقرب قرية نعلين غرب رام الله.

واندلعت مواجهات أخرى إثر مسيرات متفرقة انطلقت مناهضة للاستيطان ورفضا لجرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا ومخططاته التهويدية بحق المسجد الأقصى.

ففي نابلس، اندلعت مواجهات في محيط جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس وعلى مدخل البلدة، وأصيب على إثرها طفل بالرصاص المطاطي بالقدم، وعدد من حالات الاختناق بالغاز السام الذي أطلقته قوات الاحتلال على مدخل البلدة.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المعدني والمغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام باتجاه الشبان في محيط جبل صبيح ومدخل بلدة بيتا، والذين أشعلوا الإطارات المطاطية وواجهوا قوات الاحتلال.

وقمعت قوات الاحتلال فعالية مناهضة للاستيطان في بلدة بيت دجن شرق نابلس، والتي خرجت بعد أداء صلاة الجمعة وسط البلدة وتوجهت نحو المنطقة الغربية للبلدة والمهددة بالمصادرة لصالح التوسع الاستيطاني في المنطقة.

وأفادت مصادر محلية أن عشرات المواطنين أصيبوا بالاختناق بالغاز السام الذي أطلقه جنود الاحتلال بشكل مكثف خلال قمع مسيرة بيت دجن الشعبية المناهضة للاستيطان.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال ومجموعات المستوطنين في بلدة قريوت جنوب شرق نابلس، بعد اقتحام عشرات المستوطنين البلدة.

وأفاد الناشط بشار القريوتي أن مجموعات من المستوطنين اقتحمت نبع قريوت في البلدة، وتحت حماية قوات الاحتلال، ما أدى لاندلاع مواجهات مع الأهالي الذين خرجوا للتصدي لاقتحامات المستوطنين.

وفي كفر قدوم شرق قلقيلية، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال بعد خروج المسيرة الأسبوعية ضد الاستيطان، بعد أداء صلاة الجمعة في مسجد عمر بن الخطاب وسط كفر قدوم، وتوجهت لمدخل القرية الغربي المغلق.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر أن طواقمها تعاملت مع 23 إصابة خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة كفر قدوم الشعبية المناهضة للاستيطان.

ومنذ مطلع يوليو تموز عام 2011، تشهد كفر قدوم يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع مسيرات مطالبة بفتح شارع القرية الذي أغلقته قوات الاحتلال خلال انتفاضة الأقصى عام 2003م.

وفي الخليل، اندلعت مــواجـــهات في بلدة بيت أمر شمال الخليل، بين أهالي البلدة وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي والمغلف بالمطاط وقنابل الغاز.

وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة يومي الجمعة والسبت مسيرات منددة بالاستيطان ورافضة لسياسات الاحتلال التنكيلية بأبناء شعبنا، ويتخللها اندلاع مواجهات تسفر عن إصابات واعتقالات في صفوف الشبان.

المصدر / فلسطين أون لاين