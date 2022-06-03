موعد انطلاق سباق "القفال" للسفن الشراعية

يشهد غدا السبت 4 يونيو 2022 انطلاق سباق القفال للسفن الشراعية المحلية 60 قدما من جزيرة صير بونعير لمسافة تزيد عن 50 ميلا بحريا مرورا بجزيرة القمر "نيوة بن حنظول" وصولا إلى خط النهاية قبالة فندق برج العرب في شواطئ "أم سقيم"، ومن المقرر أن يشهد السباق المنافسة على جوائز مالية يصل قدرها إلى 12 مليون درهم إضافة إلى 3 سيارات.

وقد شهد اليوم الجمعة وصول قافلة النادي لجزيرة صير بونعير استعدادا لخوض السباق يوم غد السبت، ووضعت اللمسات الأخيرة الخاصة بالسباق بداية من التجهيزات الخاصة بموقع الانطلاق وحتى التجهيزات النهائية مع النواخذة والملاك والبحارة واللجان المعاونة وممثلي الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية، وذلك وسط إشراف اللجنة العليا المنظمة برئاسة أحمد بن سعيد بن مسحار، رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية.

يٌذكر أن وفد الطليعة للجنة المنظمة لسباق القفال قد وصل يوم الخميس، من أجل البدء في تجهيز السباق وتسجيل المحامل والقيام بعمليات فحص السلامة على السفن المشاركة، بجانب تسليم النواخذة أجهزة التتبع عبر الأقمار الاصطناعية.

ومن جانبهم، حرص أهل البحر من النواخذة والملاك والبحارة المشاركين في الدورة الحالية على الإشادة بالدعم المستمر للحدث مما أسهم في استمراره.

المصدر / وكالات