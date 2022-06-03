ما هي الميزة التي أضافتها "آبل" لشاشات "آيفون 14"؟

تخطط شركة "آبل" لإضافة ميزة "وضع التشغيل الدائم" لشاشات النسخة المقبلة من جهاز "آيفون"، 14 برو وبرو ماكس، لتكون مشابهة لما هو موجود في الساعات الأحدث التي أصدرتها الشركة.

وكشفت وكالة بلومبيرغ في تقرير أن هذه الميزة ستعمل بشكل مشابه لما هو موجود في ساعات أبل الحديثة بدءا من الجيل الخامس منها.

ويعني "وضع التشغيل الدائم" أن يكون الوقت مرئيًا دائمًا، بالإضافة إلى واجهة الساعة أو أحدث تطبيق نشط، بحسب صفحة الدعم الخاصة بشركة "آبل".

وللحفاظ على معدل البطارية، فإن "آبل" تخطط لاستخدام شاشات مخصصة لذلك، مثل تلك التي تستخدمها في ساعاتها.

وذكرت الوكالة أن هذه الميزة قد يتم إضافتها في نظام التشغيل "أي أو أس 16"، من خلال تحديث شاشة القفل.

وكان من المتوقع أن تضيف أبل هذه الميزة بدءا من إصدارات آيفون 13، لكن الشركة أجلت إطلاقها، بحسب الوكالة.

وفي وقت سابق، اتهمت المفوضية الأوروبية شركة "آبل" الأمريكية العملاقة بمنع المنافسة في أنظمة الدفع غير التلامسية، عبر فرض خدمة "أبل باي" على مستخدمي هواتفها المحمولة.

واعتبرت المفوضية، وهي الهيئة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي، في بيان، أن الشركة المصنعة لهواتف آي فون "تستغل موقعها المهيمن في أسواق الأجهزة المحمولة"، عبر منع حلول منافسة من العمل على أجهزتها.

وكانت المفوضية الأوروبية المولية مراقبة شؤون المنافسة في الاتحاد الأوروبي انتقدت "أبل" العام الماضي؛ بسبب ممارسات مناهضة للمنافسة في سوق الموسيقى عبر الإنترنت، وهو أحد الملفات الكثيرة التي تواجهت بها مع مجموعات عملاقة في قطاع التكنولوجيا.

وبعدما فتحت تحقيقا في شأن "أبل باي" في حزيران/ يونيو 2020، أبلغت المفوضية الأوروبية، الاثنين، الشركة خطيا بالمآخذ ضدها. وهذه خطوة رسمية لا تدفع إلى التكهن مسبقا بنتيجة هذا التحقيق. وباتت الشركة قادرة على الاطلاع على الملف، وستتمكن من الرد على الاتهامات الموجهة إليها.

المصدر / وكالات