أبو حبل لـ"فلسطين أون لاين: إقبال واسع على الاقتراع في انتخابات نقابة الصيادلة

أكد رئيس قائمة القدس في انتخابات "نقابة الصيادلة" سميح أبو حبل أن العملية الانتخابية التي انطلقت صباح اليوم الجمعة، تسير بشكل يسير وسلس.

وأضاف أبو حبل لـ"فلسطين أون لاين أن هناك إقبالاً واسعاً على الاقتراع منذ ساعات الصباح.

وتابع "نتحدث عن وصول نسبة المقترعين لـ35 % في ساعات الاقتراع الأولى".

وأشار أبو حبل إلى أن أجواء ديمقراطية تسود العملية الانتخابية، كون الجميع يمارس حقه الانتخابي، متوقعاً إعلان النتائج عند الساعة الـ11 مساء.

وانطلقت صباح اليوم الجمعة، انتخابات نقابة الصيادلة في قطاع غزة لاختيار مجلس جديد لها.

ويتنافس في هذه الانتخابات البالغ عدد مقاعدها 13 مقعدًا، قائمتان: الأولى هي قائمة "القدس" والأخرى قائمة "المستقبل". وتضم قائمة القدس بحسب رئيسها د. سميح أبو حبل، كتلة الصيدلي الفلسطيني، والمنتدى الصيدلي، والتجمع الديمقراطي، ممثلين عن حركتي حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية، مقابل قائمة المستقبل الممثلة للتيار الإصلاحي في حركة فتح.

















المصدر / فلسطين أون لاين