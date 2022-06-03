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رغم تشديدات الاحتلال

35 ألف مصل يؤدون جمعة "الحشد الكبير" في بالأقصى

03 يونيو 2022 . الساعة 14:23 بتوقيت القدس
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أدى عشرات آلاف المواطنين صلاة اليوم الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، في "جمعة الحشد الكبير" رغم تشديدات الاحتلال العسكرية في القدس المحتلة.

وقالت مصادر مقدسية إن أكثر من 35 ألف مصل تمكنوا من الوصول للأقصى وأداء الصلاة في باحاته وداخل المصليات المسقوفة.

ومنذ ساعات الصباح توافد آلاف المواطنين من القدس والداخل المحتل الى المسجد الأقصى لأداء الصلاة.

وفرضت قوات الاحتلال صباح اليوم، إجراءات عسكرية مشددة في مدينة القدس المحتلة، وعرقلت وصول مئات الفلسطينيين "إلى المسجد الأقصى.

وأفادت مصادر مقدسية أن قوات الاحتلال اعتدت على الشبان الذين حاولوا دخول الأقصى من باب الأسباط.

وقال خطيب الجمعة في المسجد الأقصى الشيخ محمد حسين إن الاحتلال جمع من جبروته وغطرسته ليقول لعالم أنه السيد على المدينة المقدسة والآمر فيها.

وأضاف أن استعراضات الاحتلال فاشلة، وخائبة أمام إصرار المرابطين وثباتهم وإيمانهم وعزيمتهم بأن للقدس أهلها، وأن للمقدسات حماتها وسدنتها الأوفياء وحراسها الأمناء.

وقال الشيخ حسين إن المرابطين يتمتعون بعزيمة وإصرار على حقنا الثابت الذي لا تلغيه مظاهر الاحتلال، فأبناء القدس وفلسطين لعدوهم بالمرصاد ويتصدون ويتحدون مسيرات الاحتلال واستعراضاته الفاشلة.

ودعا خطب الأقصى المسلمين لعدم التخلي عن واجبهم تجاه المسجد الأقصى.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الأقصى #جمعة الحشد الكبير

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