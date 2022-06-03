مقتل عامل وسيدة تحت عجلات القطار بمصر

لقي عامل مصري شاب مصرعه، دهسًا تحت عجلات القطار جراء محاولته إنقاذ امرأة أصيبت بالإغماء خلال عبورها قضبان السكة الحديد، في محافظة بني سويف جنوب مصر.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن عاملاً تفاجأ بتعرض سيدة للإغماء أثناء تخطيها المنفذ المغلق لعبور القطار، فهب مسرعًا في محاولة لإنقاذها، إلا أن جرار القطار اصطدم به ودهسهما.

وأوضحت التحريات الأمنية، بحسب وسائل إعلام محلية، أنه أثناء مرور جرار قطار من منطقة الفواريقة جنوب بني سويف، حاولت ربة منزل العبور من تقاطع الطريق مع السكة الحديد، بينما حاول عامل السكة الحديد إنقاذها إلا أنهما لقيا مصرعهما معا، وجرى نقلهما إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي.

وتبين أن الجثتين لكل من "محمد محمود قرني"، 23 سنة، وهو عامل بالسكة الحديد، ومقيم في مركز ببا، و"ليلى طه قنديل"، 53 سنة، وهي ربة منزل، مقيمة في مدينة ببا.

من جانبها، نعت شركة السكة الحديد الشاب وناشدت المواطنين الالتزام بقواعد المرور من على المنافذ والابتعاد عن السلوكيات السلبية التي تتسبب في إزهاق الأرواح وتعريض حياتهم للخطر وتعطيل مسير القطارات.

المصدر / عربي21