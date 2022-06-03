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تفاصيل الخبر
كيف جاءت أسعار الخضار والدواجن في السوق المحلي لهذا اليوم؟
03 يونيو 2022 . الساعة 08:57 بتوقيت القدس
أسعار الخضروات والفواكه والدجاج واللحوم في قطاع غزة اليوم الجمعة ، كما يلي:
المصدر / فلسطين أون لاين
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#الخضروات
#الدواجن
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