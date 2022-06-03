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كيف جاءت أسعار الخضار والدواجن في السوق المحلي لهذا اليوم؟

03 يونيو 2022 . الساعة 08:57 بتوقيت القدس
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أسعار الخضروات والفواكه والدجاج واللحوم في قطاع غزة اليوم الجمعة ، كما يلي:

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المصدر / فلسطين أون لاين
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