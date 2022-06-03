حراك "بدنا نعيش" يدعو لمسيرات احتجاجية الأحد القادم في الخليل

الخليل-غزة/ محمد حجازي:

أعلن حراك "بدنا نعيش" في الضفة الغربية، عن تنظيم فعالية في مدينة الخليل صباح يوم الأحد القادم، احتجاجًا على موجة ارتفاع الأسعار.

وقال الحراك في بيان صحفي: إن "المسيرة تأتي بسبب عدم تلبية مطالب الشارع الفلسطيني ومطالب الحراك والقطاع الخاص بالحد من رفع الأسعار".

وأضاف البيان أنه "بناءً على عدم تلبية مطالب الشارع الفلسطيني ومطالب حراك بدنا نعيش، ومماطلة الحكومة وخصوصًا وزارة المالية والاقتصاد، نعلن عن مسيرة سلمية يوم الأحد القادم 5/ يونيو الجاري، أمام دوار ابن رشد وسط الخليل".

ودعا الحراك المواطنين في مناطق الخليل لأوسع مشاركة جماهيرية في المسيرة الاحتجاجية، للمطالبة بتخفيض الأسعار.

وسادت حالة من الغضب على الشارع الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، عقب الارتفاع الكبير الذي طرأ على أسعار معظم المواد الأساسية والتموينية والمحروقات والغاز.

يُشار إلى أن "حراك بدنا نعيش" في الضفة الغربية المحتلة، بدأ تحركاته مطلع العام الجاري، ونظم عدة وقفات ومسيرات في محافظة الخليل (جنوبًا)، احتجاجًا على رفع الأسعار وغلاء المعيشة، والذي أثر في جميع مناحي الحياة، حسب القائمين على الحراك.

يذكر أن أخر الارتفاعات التي شهدتها السوق الفلسطينية حصل على أسعار الوقود، لتصبح بذلك "الأعلى عربيًا" حسب مراقبين.

وتعاني الأسواق العالمية ارتفاعات متواصلة في أسعار السلع والشحن، نتيجة الحرب في أوكرانيا، إضافة إلى تأثر العالم بتداعيات أزمة وباء "كورونا".

المصدر / فلسطين أون لاين