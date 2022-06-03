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موسكو: تهدد بتدمير مراكز صنع القرار في أوكرانيا

03 يونيو 2022 . الساعة 04:04 بتوقيت القدس
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أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، أن موسكو ستوجه ضربات مدمرة لمراكز صنع القرار في أوكرانيا إذا استخدمت كييف الأسلحة التي تلقتها من واشنطن لاستهداف الأراضي الروسية.

وقال مدفيديف في مقابلة مع قناة "الجزيرة": "إذا تم استخدام هذه الأنواع من الأسلحة ضد الأراضي الروسية، فلن يكون أمام القوات الروسية سوى ضرب مراكز صنع القرار في أوكرانيا".

وأضاف: "الكل يدرك ما هية هذه المراكز... وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة وأي موقع حساس آخر".

وتابع: "عليكم أن تفهموا أن مراكز اتخاذ القرار النهائي في هذه الحالة للأسف، ليست موجودة حتى في كييف، ولذا فهذا بالتأكيد تهديد يجب أن يؤخذ في الاعتبار

المصدر / وكالات
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