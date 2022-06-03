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الاحتلال يفرض إغلاقًا على معابر الضفة وغزة الأحد المقبل

03 يونيو 2022 . الساعة 00:45 بتوقيت القدس
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يفرض الاحتلال الإسرائيلي إغلاقًا على معابر الضفة الغربية وقطاع غزة يوم الأحد المقبل 5/ يونيو، الجاري أمام أصحاب التصاريح والعمال والتجار والبضائع، بسبب ما يسمى بـ"عيد الحصاد اليهودي".

وأعلنت سلطات الاحتلال عبر صفحة "المنسق"، مساء الخميس، أن المعابر في الضفة يوم الأحد القادم، ستكون مغلقة أمام أصحاب التصاريح ورخص العمل مثل التجار والعمال والبضائع، بسبب ما يسمى بـ"عيد الحصاد اليهودي".

وأضافت: "بالنسبة لمراكز خدمات البطاقات الممغنطة تبقى مغلقة الأحد وأما بالنسبة لخدمات التصاريح يتم توفيرها في الحالات الإنسانية الاستثنائية الضرورية فقط مع العلم أنه يوم الاثنين تعود كافة الخدمات والمعابر للدوام الاعتيادي".

المصدر / فلسطين أون لاين
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