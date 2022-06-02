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الناشطة حمد: ارتفاع وتيرة المقاومة في الضفة الغربية هو ردة فعل طبيعية على ممارسة الاحتلال

02 يونيو 2022 . الساعة 23:55 بتوقيت القدس
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المرشحة عن قائمة القدس موعدنا سمر حم

أكدت الناشطة سمر حمد أن ارتكاب الحكومة الصهيونية المتطرفة الجرائم البشعة وسفك دماء الشباب والأطفال والنساء، ستشعل الأوضاع وستؤدي إلى ردة فعل فلسطينية شديدة.

 وأوضحت المرشحة عن قائمة القدس موعدنا سمر حمد أن ارتفاع وتيرة المقاومة في الضفة الغربية والقدس هو ردة فعل طبيعية على ممارسة الاحتلال هذا التصعيد، ومن الطبيعي أن تكون هناك ردة فعل فلسطينية في وجه هذا الاحتلال.

وأشارت حمد إلى أن الاحتلال بكافة مستوياته يتحمل مسؤولية المآلات المتوقعة لهذه الموجة البشعة من الإجرام.

وأهابت بشعبنا البطل الصمود والتحدي والتضامن مع أهالي الشهداء والجرحى، والوقوف بوجه آلة الإجرام الصهيونية ومقاومته وعدم الاستسلام لها.

 وطالبت حمد المجتمع الدولي أن يدين جرائم الاحتلال ويوقف سياسة الكيل بمكيالين، حيث أن هذه الجرائم تتم على مسمع ومرآي العالم أجمع.

وشهدت الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلة ارتفاعًا ملحوظًا في عمليات المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، ومزيدًا من حالة الاشتباك الميداني وأعمال المقاومة النوعية، خلال شهر مايو/أيار المنصرم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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