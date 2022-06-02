طالبة كويتية: علموا أولادكم أن فلسطين محتلة وأن الأقصى أسير

تداول ناشطون كويتيون عبر منصة "تويتر"، اليوم الخميس، مقطع فيديو لطالبة كويتية، ألقت كلمة تضامنية مع فلسطين، خلال حفل تخرجها من المدرسة.

وقالت الطالبة نورة بودي، في كلمة حفل خريجي أكاديمية الإبداع الأمريكية في الكويت: "علموا أولادكم أن فلسطين محتلة، وأن المسجد الأقصى أسير".

وأضافت بودي الحاصلة على المركز الأول في دفعتها، أنه "لا حياد في قضايا الظلم، إما أن تنصر المظلوم أو تصفق للظالم، وأنا أختار نصرة المظلوم".

وتابعت: "للذي يقول رأينا ورأيك غير مهم، رأينا مهم ومهم ومهم لأنه موقف سنحاسب عليه أمام الله".

وتفاعل الناشطون مع الطالبة بودي، مشيدين بتضامنها المعبر عن موقف بلادها تجاه القضية الفلسطينية.

وقال رئيس "رابطة شباب لأجل القدس" طارق الشايع، إن الطالبة الكويتية نورة بودي "تقدم الأنموذج الطبيعي، لامتداد الأجيال المتعاقبة جيلاً من بعد جيل على حب فلسطين، ونصرة المظلوم وقضايا الأمة".

وأكد الشايع لـ"قدس برس" أن "ارتباطنا في الكويت بقضية فلسطين هو ارتباط عقدي نورثه لأبنائنا"، مضيفاً أنه "دليل على عمق وأصالة هذه القضية في الوجدان الكويتي، وتكريس لاستمرار حيوية هذه القضية وإبقائها في صدارة قضايا الأمة".

من جهته، أشاد المنسق العام لملتقى القدس في الكويت جهاد جرادات، بموقف الطالبة الكويتية، قائلًا: "هذا موقف شعب الكويت الأصيل، والذي عبرت عنه الطالبة الخريجة، بنصرة الحق الفلسطيني ونصرة المظلومين في الأراضي المحتلة".

وأوضح جرادات لـ"قدس برس" أنه "موقف يستحق أن يحتذى من كل الشعوب العربية والإسلامية؛ كي يكون القدوة والمثل في حب فلسطين والدفاع عن الأقصى والقدس وقدوة في الأوطان والدفاع عنه".

وعلق الباحث الكويتي عبدالرحمن الحداد عبر حسابه على "تويتر"، على كلمة الطالبة بودي، قائلاً: "هذه هي الكويت أجيالًا بعد أجيال، نعلمهم أشبالاً فيقودون الصفوف الأمامية في الانتصار لفلسطين الغالية الأبية، حتى تلتقى أجيال النصر من كل الأوطان في القدس الحر، يقينا ووعداً غير مخذول. هنا الكويت هنا الإجماع العربي".

المصدر / وكالات