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جنين تتصدر.. 70 شهيدا منذ مطلع العام الجاري

02 يونيو 2022 . الساعة 20:45 بتوقيت القدس
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قال الأمين العام للتجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين محمد صبيحات، إن عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري وصل إلى 70 شهيدا في جميع المحافظات، بعد ارتقاء الفتى عودة محمد عودة من قرية المدية غرب رام الله، بما يشمل القدس والضفة وغزة وأراضي الـ48.

وأشار صبيحات، في بيان أصدره اليوم الخميس، إلى أنه من بين هؤلاء الشهداء، 13 طفلا (أقل من 18 عاما)، و5 نساء.

وأوضح أن محافظة جنين شهدت العدد الأكبر من الشهداء الذين ارتقوا خلال الفترة المذكورة، بمجموع 21 شهيدا، آخرهم الشهيد بلال عوض كبها، الذي ارتقى الليلة الماضية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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