محكمة ألمانية تقضي لصالح إعطاء دروس الدين الإسلامي

قضت المحكمة الإدارية العليا في مدينة كاسل الألمانية بولاية هيسن وسط البلاد، اليوم الخميس، لصالح الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية في ألمانيا "ديتيب" في قضية متعلقة بإعطاء دروس الدين الإسلامي في مدارس الولاية.

وأيدت المحكمة المذكورة القرار السابق للمحكمة الإدارية في فيسبادن (في هيسن أيضا)، وقضت بإمكانية استمرار الاتحاد في إعطاء دروس الدين في الولاية، بحسب مراسل الأناضول.

وسبق لمحكمة محلية القضاء لصالح "ديتيب" فيما يتعلق بقرار وزارة التربية في هيسن بإنهاء دروس الدين الإسلامي في الولاية وتعليق تعاونها مع الاتحاد من جانب واحد.

واعترضت الوزارة على قرار المحكمة المحلية أمام المحكمة الإدارية العليا في كاسل، فيما قضت الأخيرة بأحقية الاتحاد في إعطاء دروس الدين الإسلامي في هيسن.

وفي بيان، أعرب رئيس الاتحاد التركي الإسلامي عن ولاية هيسن، صالح أوزكان، عن سعادته من قرار المحكمة الإدارية العليا.

واتحاد "ديتيب"، مؤسسة أهلية تأسست في ألمانيا وفق القوانين المحلية، ويعد أكبر رابطة دينية إسلامية في ألمانيا، ويدير الكثير من المساجد في البلد الأوروبي.