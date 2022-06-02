فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حماس تنعى الشهيد عودة وتدعو لمواصلة التصدي للاحتلال

دعوات للمشاركة في "الحشد الكبير" بالمسجد الأقصى غدا الجمعة

اكتشاف أكبر نبات بالعالم.. يعيش منذ 4500 سنة مستنسخاً نفسه

"صوافطة": تخبط الاحتلال لن يثني شعبنا عن التصدي لجرائمه

البرلمان العربي: تصعيد الاحتلال بجرائم الإعدامات سيجر المنطقة لمزيد من العنف

"صحة" الاحتلال تحظر السباحة قبالة شواطئ "زيكيم"

الاحتلال يعتقل مواطنة قرب الحرم الإبراهيمي بالخليل

زيلينسكي يتحدث عن النسبة التي احتلتها روسيا رسميًا من أوكرانيا

"حماس": سيبقى العلم الفلسطيني رمزاً لوحدتنا وراية لعودتنا إلى ديارنا

آلام المعدة خلال الصيف هذه أسبابها وطرق التخلص منها

اكتشاف أكبر نبات بالعالم.. يعيش منذ 4500 سنة مستنسخاً نفسه

02 يونيو 2022 . الساعة 19:27 بتوقيت القدس
...

اكتشف علماء مؤخراً أكبر نبات في العالم، وهو مرج أعشاب بحر ينمو بالاستمرار عبر استنساخ نفسه، قبالة ساحل أستراليا.

وكشف التحليل الجيني أن الحقول الممتدة تحت المياه الأسترالية من عشب البحر الأخضر المتشابك هي عبارة عن كائن حي واحد يغطي 180 كيلومترا مربعا، وينمو ويعيش من خلال نسخ نفسه منذ أكثر من 4500 عام.

ونُشر هذا البحث العلمي، أمس الأربعاء، في دورية "وقائع الجمعية الملكية ب".

وتأكّد العلماء من أن هذا المرج هو كائن واحد من خلال أخذ عينة ومقارنة الحمض النووي لفروع عشب البحر الممتدة عبر المنطقة، وفقاً لما كتبته جين ايدجيلوي المشاركة في الدراسة وعالمة الأحياء البحرية في جامعة غرب أستراليا.

يذكر أن عدة نباتات وبعض الحيوانات تتكاثر بشكل "غير جنسي"، لكن هناك "عيوب" في هذا الأمر، لكون هذه النباتات تكون مستنسخة من كائن وحيد، ما قد يجعلها أكثر عرضة للمرض. كما يمكن لهذه العملية "أن تخلق وحوشاً" من خلال قدرتها على النمو السريع، وفقاً لما قاله العلماء.

ويصف العلماء مرج عشب بوسايدون المترابط في أستراليا بأنه "أوسع مستنسخ معروف انتشاراً على الأرض"، وهو يغطي منطقة أكبر من واشنطن.

وعلى الرغم من اتساع رقعة عشب البحر، فهو ضعيف. وقبل عقد مضى، غطى العشب البحري 7 أميال مربعة إضافية، لكن الأعاصير وارتفاع درجات حرارة المحيط المرتبط بتغير المناخ قتل أكثر من عشر الغطاء البحري القديم.

المصدر / وكالات
إعلان توجيهي داخلي2 إعلان توجيهي داخلي2
#أستراليا #عشب البحر

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة