"صوافطة": تخبط الاحتلال لن يثني شعبنا عن التصدي لجرائمه

قال القيادي في حركة حماس فازع صوافطة، إن حالة التخبط التي يعيشها الاحتلال وردود أفعاله على أعمال المقاومة في الضفة والقدس والمتمثلة بالأعداد الكبيرة من الشهداء والمعتقلين لن تثني أبناء شعبنا عن مواصلة التصدي لجرائمه.

وأضاف صوافطة: "لقد أثبت الشباب المنتفض في القدس أنه قادر على إحباط مخططات العدو الهادفة لتقسيم الأقصى زمانيًا ومكانيًا، وأنه لن يسمح لقطعان المستوطنين أن يغيروا من واقع القدس الفلسطيني".

وأكد أن الشباب المنتفض أثبتوا أنهم مستعدون للتضحية ودفع ثمن كرامة أرضنا ومقدساتنا، وأن استهدافهم بهذه الأعداد لن يفت من عضدهم ولن يثنيهم عن مواصلة مقاومتهم.

وشدد صوافطة على أن الأعداد الكبيرة من المعتقلين لن توقف مقاومة أبناء شعبنا، موضحا أن مناطق المواجهات ونقاط التماس مع الاحتلال ومستوطنيه تزداد يومًا بعد يوم، في إشارة واضحة على رغبة شعبنا في الخلاص من الاحتلال رغم كل التضحيات.

وشهدت الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلة ارتفاعًا ملحوظًا في عمليات المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، خلال شهر مايو/أيار المنصرم،

ووثق مركز معلومات فلسطين "معطى" خلال تقريره الشهري لأعمال المقاومة بالضفة، (1358) عملًا مقاومًا خلال شهر مايو، واكبت الهبة الشعبية المتزامنة مع "مسيرة الأعلام الإسرائيلية، أدت إلى مقتل (4) إسرائيليين، وإصابة (51) بجروح مختلفة.

ووثق التقرير استشهاد (10) مواطنين برصاص قوات الاحتلال في ست محافظات مختلفة، خلال الشهر الماضي، وإصابة (1487) آخرين بانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه.

المصدر / فلسطين أون لاين