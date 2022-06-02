فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حماس تنعى الشهيد عودة وتدعو لمواصلة التصدي للاحتلال

دعوات للمشاركة في "الحشد الكبير" بالمسجد الأقصى غدا الجمعة

اكتشاف أكبر نبات بالعالم.. يعيش منذ 4500 سنة مستنسخاً نفسه

"صوافطة": تخبط الاحتلال لن يثني شعبنا عن التصدي لجرائمه

البرلمان العربي: تصعيد الاحتلال بجرائم الإعدامات سيجر المنطقة لمزيد من العنف

"صحة" الاحتلال تحظر السباحة قبالة شواطئ "زيكيم"

الاحتلال يعتقل مواطنة قرب الحرم الإبراهيمي بالخليل

زيلينسكي يتحدث عن النسبة التي احتلتها روسيا رسميًا من أوكرانيا

"حماس": سيبقى العلم الفلسطيني رمزاً لوحدتنا وراية لعودتنا إلى ديارنا

آلام المعدة خلال الصيف هذه أسبابها وطرق التخلص منها

البرلمان العربي: تصعيد الاحتلال بجرائم الإعدامات سيجر المنطقة لمزيد من العنف

02 يونيو 2022 . الساعة 19:08 بتوقيت القدس
...

دان البرلمان العربي استمرار جرائم الإعدامات الميدانية بحق الشعب الفلسطيني التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد البرلمان العربي، في بيان له اليوم الخميس، أن هذا التصعيد من شأنه جر المنطقة إلى مزيد من التوتر والعنف، ويعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والقوانين الدولية واتفاقية جنيف الرابعة، محملا حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعياته.

كما أكد أن الصمت الدولي على انتهاكات الاحتلال وعدم محاسبته على جرائمه المستمرة بحق الشعب الفلسطيني يشجعه على الاستمرار باستباحة الدم الفلسطيني.

ودعا البرلمان العربي الأطراف الدولية والمنظمات الإنسانية والحقوقية في العالم إلى التحرك من أجل اتخاذ إجراءات جدية لوقف هذه الانتهاكات، وفق القوانين والاتفاقات الدولية، خاصة المتعلقة بحقوق الإنسان.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان توجيهي داخلي2 إعلان توجيهي داخلي2
#جيش الاحتلال #فلسطين #البرلمان العربي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة