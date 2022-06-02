البرلمان العربي: تصعيد الاحتلال بجرائم الإعدامات الميدانية سيجر المنطقة لمزيد من العنف

أدان البرلمان العربي استمرار جرائم الإعدامات الميدانية بحق الشعب الفلسطيني التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد البرلمان العربي، في بيان له اليوم الخميس، أن هذا التصعيد من شأنه جر المنطقة إلى مزيد من التوتر والعنف، ويعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والقوانين الدولية واتفاقية جنيف الرابعة، محملا حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعياته.

كما أكد أن الصمت الدولي على انتهاكات الاحتلال وعدم محاسبته على جرائمه المستمرة بحق الشعب الفلسطيني يشجعه على الاستمرار باستباحة الدم الفلسطيني.

ودعا البرلمان العربي الأطراف الدولية والمنظمات الإنسانية والحقوقية في العالم إلى التحرك من أجل اتخاذ إجراءات جدية لوقف هذه الانتهاكات، وفق القوانين والاتفاقات الدولية، خاصة المتعلقة بحقوق الإنسان.

المصدر / فلسطين أون لاين