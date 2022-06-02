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"صحة" الاحتلال تحظر السباحة قبالة شواطئ "زيكيم"

02 يونيو 2022 . الساعة 18:48 بتوقيت القدس
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جانب من شاطئ مستوطنة زيكيم

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الاحتلال، مساء اليوم الخميس، حظر السباحة في البحر أمام مستوطنة "زيكيم" عند حدود شمال قطاع غزة.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن "الصحة" الإسرائيلية قولها، إنه "سيبقى شاطئ مستوطنة زيكيم عند حدود شمال قطاع غزة مغلقًا للاستحمام لمدة أسبوع آخر ويرجع ذلك إلى تلوث مياه البحر نتيجة الصرف الصحي الذي يضخ من جهة قطاع غزة".

وأضافت الصحيفة أن الوزارة "قامت بإجراء سلسلة من الفحوصات للمياه اليوم ووجد أنها غير طبيعية، وأفادت التقارير أنه يجب تجنب الاستحمام حتى إشعار آخر".

المصدر / فلسطين أون لاين
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