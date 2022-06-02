زيلينسكي يتحدث عن النسبة التي احتلتها روسيا رسميًا من أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في كلمة مصورة بالفيديو أمام برلمان لوكسمبورغ، الخميس، إن روسيا تحتل حاليا حوالي 20 في المئة من أراضي أوكرانيا.

وأضاف: "علينا الدفاع عن أنفسنا ضد الجيش الروسي بأكمله تقريبا. جميع التشكيلات العسكرية الروسية الجاهزة للقتال متورطة في هذا العدوان"، مشيرا إلى أن "الخطوط الأمامية للمعركة تمتد عبر أكثر من ألف كيلومتر".

وتقدمت القوات الروسية، الأربعاء، وتمكنت من الوصول إلى مركز مدينة سيفيرودونيتسك شرق أوكرانيا، لتقترب من تحقيق إنجاز في هجومها على منطقة دونباس.

وبعد أيام من القتال العنيف حول سيفيرودونيتسك، التي تحول أغلبها إلى حطام بسبب القصف المدفعي الروسي، تتقدم القوات الروسية عبر شوارع المدينة.

وقال أوليكسندر موتوزيانيك، المتحدث باسم الجيش الأوكراني في إفادة صحفية "العدو دخل مركز سيفيرودونيتسك ويحاول اتخاذ مواقع هناك. الموقف عصيب للغاية".

وأضاف "لا أريد أن أقيم أو أعطي أي نسبة لما نسيطر عليه وما ليس لنا عليه سيطرة. نعرف أهداف العدو ونفعل كل ما بوسعنا لمنعه من تحقيقها".

وفي حال استولت روسيا على هذه المدينة وعلى ليسيتشانسك الواقعة على الضفة الغربية لنهر سيفرسكي دونيتس، فستكون بذلك قد سيطرت على لوغانسك، وهي واحدة من منطقتين تشكلان إقليم دونباس الذي تسعى موسكو للسيطرة عليه لحساب الانفصاليين، وهو ما يمثل أحد أهداف الرئيس فلاديمير بوتين الرئيسية من هذه الحرب.

ويذكر أن روسيا اجتاحت شبه جزيرة القرم وضمتها عام 2014، كما أنها سيطرت على مدينة ماريوبول الساحلية جنوب شرق أوكرانيا، والمطلة على بحر آزوف، بعد تدميرها وتهجير سكانها، بالإضافة إلى سيطرتها على مناطق جنوب وشرق أوكرانيا منذ بداية الغزو في 24 فبراير الماضي.

المصدر / وكالات