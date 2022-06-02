غانتس يصل الهند لتطوير التعاون الأمني والعسكري المتبادل

ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن وزير أمن الاحتلال بيني غانتس، الذي بدأ زيارة رسمية إلى الهند اليوم، الخميس، اتفق مع وزير الدفاع الهندي، راجنات سينج، على عزمهما تطوير العلاقات الأمنية بين الجانبين.

والتقى غانتس مع رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، وتأتي الزيارة إلى الهند لإحياء 30 عاما من التعاون الأمني، وسيبحث مع سينج عدة قضايا، بينها قضايا إستراتيجية دولية، تعاون عسكري، تعاون صناعي وتعاون في أبحاث وتطوير الأسلحة.

وبحث غانتس وسينج في وثيقة تعاون جرى توقيعها بين منظمة تطوير الأبحاث الهندية وهيئة أبحاث وتطوير الأسلحة في وزارة أمن الاحتلال، وتقضي بتوسيع الأبحاث والتطوير المشترك.

كما اتفق غانتس وسينج تطوير العلاقات الأمنية والتعاون الأمني، الذي يشمل قدرات تكنولوجية إسرائيلية إلى جانب قدرات الإنتاج والخبرات الهندية، في إطار شعار مودي "صُنع في الهند".

وجرى الاتفاق أيضا على تعزيز إطار العمل "حكومة مع حكومة"، وإجراء تدريبات عسكرية مشتركة، والتعاون في موضوع إدخال التكنولوجيا في مجالات بيها الطائرات بدون طيار والأنظمة الدفاعية.

يشار إلى أن زيارة غانتس إلى الهند تأجلت من نهاية شهر آذار/مارس الماضي، بعد أن استبقه رئيس حكومة الاحتلال، نفتالي بينيت، بالإعلان عن عزمه زيارة الهند، ما أدى إلى أزمة علاقات بينها، وأسفرت عن تأجيل زيارة بينيت إلى موعد لم يعلن عنه حتى الآن.

المصدر / فلسطين أون لاين