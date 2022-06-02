مصرع طفل وإصابة آخرين بجروح بحادث سير في الخليل

لقي طفل يبلغ من العمر 8 سنوات، مصرعه، وأصيب أخرون بجروح بينها خطيرة، اليوم الخميس، إثر حادث سير وقع بين عدد من المركبات شمال مدينة الخليل.

وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة لؤي ارزيقات، بأن الحادث وقع على الشارع الالتفافي شمال الخليل بين عدد من المركبات الامر الذي تسبب بوقوع 10 إصابات تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث أعلن الأطباء عن وفاة الطفل متأثرا بإصابته الخطرة.

وأضاف ارزيقات، بأنه تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه وملابساته.

المصدر / فلسطين أون لاين