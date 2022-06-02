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مراجعات توجيهي 2022 - مبحث اللغة الإنجليزية - الإصدار الثاني من الحلقة الأولى

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مراجعات توجيهي 2022 - مبحث اللغة الإنجليزية - الإصدار الثاني من الحلقة الأولى

02 يونيو 2022 . الساعة 15:33 بتوقيت القدس
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تُواصل صحيفة "فلسطين" نشر المراجعات الخاصة لجميع مباحث الثانوية العامة (التوجيهي)، وذلك مع اقتراب عقد الامتحانات النهائية في 14 من يونيو/حزيران 2022.

وتُقدم اليوم مراجعات مبحث اللغة الإنجليزية الحلقة الأولى بإصدارها الثاني والخاصة بكل الفروع، من إعداد المدرسين عماد رزق الشافعي من مدرسة الكرمل الثانوية للبنين وخليل ورد.

وملفات المراجعة الخاصة، التي تقدمها صحيفة فلسطين، برعاية كريمة من جامعة فلسطين.


اضغط هنا - مراجعات توجيهي 2022 - مبحث اللغة الإنجليزية - الحلقة الأولى الإصدار الثاني

المصدر / فلسطين اون لاين
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